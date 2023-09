Brian May, chitarrista e astrofisico dei Queen, assiste la NASA nella raccolta di campioni di asteroidi

Brian May, meglio conosciuto come il chitarrista della rock band Queen, ha dimostrato ancora una volta il suo talento poliedrico aiutando la NASA a raccogliere il suo primo campione di asteroide. Come astrofisico, May ha svolto un ruolo cruciale nella missione OSIRIS-REx, che ha recentemente restituito un campione dall'asteroide vicino alla Terra Bennu.

In una clip trasmessa dalla NASA TV, May ha espresso il suo orgoglio di essere un membro del team di OSIRIS-REx. Ha ringraziato il leader della missione, Dante Lauretta, e l'intero team per il loro incredibile duro lavoro. May, che sta attualmente provando per un tour dei Queen, non ha potuto essere presente al ritorno del campione, ma ha espresso il suo sostegno e il suo entusiasmo per l'importante occasione.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha raccolto il campione da Bennu nel 2020 prima di intraprendere il viaggio di ritorno sulla Terra. Il contributo di May alla missione includeva la creazione di immagini stereoscopiche dai dati della navicella spaziale. Queste immagini hanno aiutato a individuare un sito di atterraggio sicuro per la raccolta del campione.

Dopo aver lasciato la capsula campione nello Utah, OSIRIS-REx continuerà il suo viaggio per studiare un altro asteroide chiamato Apophis. Questa missione in corso evidenzia l'impegno della NASA nello studio dei corpi celesti e nell'avanzamento della nostra comprensione dell'universo.

Fonte:

- CNN