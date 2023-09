Brian May aiuta la NASA a restituire il primo campione di asteroide

Brian May, chitarrista del gruppo rock Queen e astrofisico, ha svolto un ruolo piccolo ma significativo nell'aiutare la NASA a riportare sulla Terra il suo primo campione di asteroide. May ha espresso il suo immenso orgoglio come membro del team di OSIRIS-REx, la navicella spaziale responsabile della raccolta del campione dall'asteroide Bennu.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata sette anni fa, è volata vicino alla Terra domenica dopo aver raccolto con successo il campione dall'asteroide di 4.5 miliardi di anni nel 2020. Il campione è stato poi riportato sulla Terra, in particolare nello Utah, nel 2021. Il contributo di May alla missione prevedeva la creazione di immagini stereoscopiche dai dati della navicella spaziale. Queste immagini hanno aiutato il leader della missione, Dante Lauretta, e il team a individuare un sito sicuro dove atterrare e raccogliere il campione.

May, che non era presente con la squadra durante il recupero del campione, ha spiegato che stava provando per un tour dei Queen ma il suo cuore è rimasto con loro. Si è congratulato con tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente alla missione, in particolare con il suo caro amico Dante.

Il ritorno di questo campione di asteroide è significativo in quanto fornisce campioni incontaminati che non sono stati contaminati dall'atmosfera terrestre. Gli scienziati sperano di scoprire le origini della vita studiando questi campioni e potenzialmente trovando i “semi della vita” al loro interno. La natura delicata dei campioni rende il loro ritorno sulla Terra ancora più significativo, poiché probabilmente si disintegrerebbero all’impatto con la superficie terrestre.

D'ora in poi, dopo aver lasciato la capsula campione nello Utah, la navicella spaziale OSIRIS-REx continuerà il suo viaggio per studiare un altro asteroide chiamato Apophis.

– Imaging stereoscopico: la tecnica utilizzata per creare immagini 3D che forniscono una visione intuitiva del terreno.

– OSIRIS-REx: missione della NASA per studiare l'asteroide Bennu e raccogliere un campione da riportare sulla Terra.

