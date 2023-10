Il leggendario chitarrista Brian May collabora con la NASA nella missione di raccolta di campioni di asteroidi

Il leggendario chitarrista Brian May, noto per i suoi contributi alla band Queen, è stato coinvolto nella storica missione di raccolta di campioni di asteroidi della NASA chiamata OSIRIS-REx. La missione mirava a raccogliere campioni da un asteroide chiamato 101955 Bennu e riportarli sulla Terra. Il 24 settembre, il campione è stato riportato indietro con successo e May, insieme alla concittadina scienziata Claudia Manzoni, è stata invitata a esaminare i dati visivi raccolti durante la missione.

May e i suoi collaboratori hanno utilizzato una tecnica chiamata stereoscopia per analizzare le immagini scattate della superficie di Bennu dalla navicella spaziale OSIRIS-REx. La stereoscopia aggiunge un effetto tridimensionale e l'illusione della profondità a un'immagine bidimensionale. Hanno cercato coppie di immagini prese da diversi punti di vista per creare una visione stereoscopica.

Per ottenere un effetto stereoscopico, le immagini sinistra e destra devono essere presentate separatamente a ciascun occhio, imitando il modo in cui vediamo nella vita reale. Questa tecnica permette al nostro cervello di percepire profondità e solidità nell'immagine. May ha spiegato che le fotografie scattate da diverse angolazioni quando la testa del TAGSAM è stata capovolta dopo la sua rimozione dal ponte dell'avionica hanno fornito le coppie perfette per mostrare la struttura intima del campione di asteroide.

Sebbene la migliore visione stereoscopica richieda l'uso di un vero stereoscopio, è anche possibile ottenere un effetto simile rilassando gli occhi e guardando attraverso lo schermo. Le immagini del campione di Bennu scattate dopo il suo ritorno sulla Terra nel deserto dello Utah erano ideali per questo approccio stereoscopico.

Scienziati e scienziati cittadini come May sono entusiasti di studiare la composizione degli asteroidi come Bennu perché si ritiene che contengano materia che risale alla formazione del sistema solare miliardi di anni fa. Questi asteroidi intatti possono fornire preziose informazioni sulle prime fasi del nostro sistema solare e sulla formazione dei dischi planetari.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, ha viaggiato per due anni per raggiungere Bennu. Dopo aver studiato l'asteroide per due anni, ne raccolse un campione prima di intraprendere il viaggio di ritorno sulla Terra. Ora, la navicella spaziale è stata ribattezzata OSIRIS-APEX ed è in rotta verso l’asteroide vicino alla Terra Apophis per ulteriori esplorazioni.

