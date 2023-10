Il famoso astrofisico e ambientalista Hubert Reeves muore all'età di 91 anni

Il famoso astrofisico, ambientalista e scrittore del Quebec Hubert Reeves è morto il 13 ottobre 2023, all'età di 91 anni. Suo figlio, Benoit Reeves, ha annunciato la morte di suo padre sui social media. Gli omaggi a Reeves si sono riversati sui social network, con il premier del Quebec François Legault che lo ha descritto come un astrofisico eccezionale che ha aiutato l'umanità a capire il suo posto nell'universo.

Nel corso della sua carriera, Reeves ha dato un contributo significativo all'astrofisica. Ha contribuito a sviluppare la teoria sull'origine del litio, del berillio e del boro, oltre a studiare le reazioni termonucleari nelle stelle. Il suo lavoro lo ha portato in vari paesi e ha ricevuto numerosi premi prestigiosi, tra cui i premi Albert Einstein e Samuel de Champlain. Reeves è stato riconosciuto come uno dei principali astrofisici della sua generazione ed è autore di oltre 40 libri e centinaia di pubblicazioni.

Reeves era appassionato di condividere le meraviglie dell'universo con gli altri. Ha creato spettacoli e scritto libri scientifici popolari, come “Patience dans l'azur” e “Poussière d'étoile”. In onore della sua dedizione alla divulgazione scientifica, ogni anno in Canada viene organizzato un concorso a lui intitolato per il miglior libro scientifico popolare.

Nato a Montreal il 13 luglio 1932, Reeves ha sviluppato un fascino per la scienza in giovane età. Durante la Rivoluzione Silenziosa, prestò servizio come professore all'Università di Montréal, ma alla fine cercò opportunità all'estero a causa della delusione per il nazionalismo della comunità scientifica del Quebec. Nelle sue memorie, Reeves ha descritto il suo lavoro sulla valutazione dell'abbondanza di idrogeno pesante prima della formazione delle prime stelle come una delle migliori prove dell'esistenza del Big Bang.

A parte il suo contributo all'astrofisica, Reeves era un accanito difensore dell'ambiente. È diventato presidente dell'organizzazione attivista Humanité et Biodiversité nel 2001 e ne è rimasto presidente onorario fino alla sua scomparsa. Per lui l’astronomia e l’ecologia erano interconnesse, poiché entrambe mettevano in luce la storia della nostra esistenza e le minacce al nostro futuro.

Reeves non si dedicava solo alla scienza e all'ambiente, ma amava anche la natura e l'arte. Trovò conforto nella sua casa nel villaggio francese di Malicorne e apprezzò la bellezza dell'universo attraverso l'arte e la musica.

Di fronte alla propria mortalità, Reeves ha espresso il desiderio di un'uscita aggraziata, simile a quella di una ballerina che lascia il palco. Il suo profondo rammarico era di non poter continuare ad esplorare il cosmo.

Con la sua scomparsa, la comunità scientifica, il Quebec e il mondo hanno perso una mente brillante, un appassionato sostenitore dell’ambiente e una figura amata che ha lasciato un segno indelebile nella comprensione dell’umanità e dell’universo.

Fonte:

– La stampa canadese