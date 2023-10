Il telescopio spaziale Webb osserva i nanocristalli di quarzo nell'atmosfera dell'esopianeta WASP-17 b

By

I ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno fatto una scoperta entusiasmante nelle nubi ad alta quota dell'esopianeta WASP-17 b. Per la prima volta è stata rilevata la presenza di nanocristalli di quarzo, sotto forma di particelle di silice, nell’atmosfera di un esopianeta. Questa osservazione innovativa è stata resa possibile grazie al MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, noto anche come Ditsö̀, è un gigante di gas caldo situato a circa 1,300 anni luce dalla Terra nella costellazione dello Scorpione. Orbita attorno alla sua stella a una distanza incredibilmente ravvicinata, completando un giro completo in soli 3.7 giorni terrestri. Con un volume più di sette volte quello di Giove e una massa inferiore alla metà di quella di Giove, WASP-17 b è un pianeta eccezionalmente grande e gonfio. La sua atmosfera estesa e il breve periodo orbitale lo rendono un candidato ideale per l'osservazione mediante la spettroscopia di trasmissione.

Utilizzando lo spettrografo a bassa risoluzione del MIRI, i ricercatori hanno raccolto oltre 1,275 misurazioni durante il transito di WASP-17 b, prima, durante e dopo l'evento. È stata misurata la variazione di luminosità di 28 bande di lunghezza d'onda della luce nel medio infrarosso, consentendo agli astronomi di calcolare la quantità di luce bloccata dall'atmosfera del pianeta. Lo spettro di trasmissione risultante ha rivelato una caratteristica chiara intorno a 8.6 micron, che indica la presenza di particelle di silice nelle nuvole.

Ciò ha segnato la prima identificazione di SiO2 in un esopianeta e la prima identificazione di qualsiasi specifica specie di nube in un esopianeta in transito. Il rilevamento di nanocristalli di quarzo fornisce preziose informazioni sulla composizione delle atmosfere degli esopianeti e sui loro modelli meteorologici.

Il telescopio spaziale James Webb, con la sua sensibilità superiore e la capacità di misurare gli effetti sottili da grandi distanze, sta aprendo nuove porte nella nostra comprensione dei mondi lontani. Questa scoperta evidenzia le capacità degli strumenti di Webb e apre la strada a ulteriori esplorazioni delle atmosfere degli esopianeti.

