Gli astronomi scoprono minuscoli cristalli di quarzo nell'atmosfera dell'esopianeta WASP-17b

By

Gli astronomi utilizzando il telescopio spaziale James Webb hanno fatto una scoperta entusiasmante. Per la prima volta in assoluto, hanno rilevato minuscoli cristalli di quarzo contenenti silice all’interno dell’atmosfera di un pianeta extrasolare. L’esopianeta, noto come WASP-17b, è un gigante gassoso situato a 1,300 anni luce dalla Terra.

Precedenti osservazioni del telescopio spaziale Hubble indicavano la presenza di aerosol, o minuscole particelle, nell'atmosfera di WASP-17b. Tuttavia, i ricercatori non si aspettavano che questi aerosol fossero fatti di quarzo. La silice, il componente principale del quarzo, è un minerale comune presente sulla Terra e viene utilizzato per produrre il vetro.

Il rilevamento è stato effettuato utilizzando lo strumento per il medio infrarosso del telescopio Webb. I ricercatori furono entusiasti della scoperta perché si aspettavano di trovare silicati di magnesio invece del quarzo. I silicati di magnesio sono stati precedentemente rilevati nelle atmosfere degli esopianeti, ma il quarzo è una nuova scoperta.

La presenza di quarzo nell'atmosfera di WASP-17b potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio i materiali che formano ambienti planetari diversi dal nostro. Le nubi ad alta quota del pianeta, dove sono state trovate le nanoparticelle di quarzo, sono modellate da condizioni estreme. Con temperature di circa 2,700 gradi Fahrenheit e una pressione pari a un millesimo di quella che sperimentiamo sulla superficie terrestre, i cristalli solidi possono formarsi direttamente dal gas senza passare prima attraverso una fase liquida.

WASP-17b è bloccato in modo mareale rispetto alla sua stella, il che significa che un lato è sempre rivolto verso la stella, sperimentando temperature torride, mentre l'altro lato rimane più fresco. I ricercatori ipotizzano che le particelle di quarzo muoiano nell’atmosfera dell’esopianeta, spinte da venti ad alta velocità.

La scoperta di cristalli di quarzo nell’atmosfera di WASP-17b fornisce preziose informazioni sulla composizione di giganti di gas caldo come questo. Comprendendo i diversi materiali presenti nelle atmosfere degli esopianeti, gli scienziati possono acquisire una comprensione più ampia della loro composizione complessiva e di come modellano i loro ambienti.

I sensibili rilevamenti del telescopio spaziale James Webb stanno rivoluzionando la nostra comprensione degli esopianeti e delle loro condizioni atmosferiche. Scoprendo nuovi dettagli sugli esopianeti, i ricercatori possono approfondire la nostra comprensione dell’universo e dei diversi ambienti che esistono oltre il nostro sistema solare.

Fonte:

– [Le lettere del diario astrofisico](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN