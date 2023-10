I fisici quantistici simulano la super diffusione su un computer quantistico

I fisici quantistici del Trinity College di Dublino hanno raggiunto un traguardo significativo simulando la super diffusione in un sistema di particelle quantistiche interagenti su un computer quantistico. Questa svolta, resa possibile grazie alla collaborazione con IBM Dublino, apre nuove strade per la ricerca nella fisica della materia condensata e nella scienza dei materiali.

Il team ha utilizzato un computer quantistico da 27 qubit situato nel laboratorio IBM di New York ma programmato in remoto da Dublino. L’informatica quantistica, un campo in forte espansione, si mostra promettente sia per le applicazioni commerciali che per la ricerca fondamentale. Attraverso la simulazione, i ricercatori miravano ad acquisire conoscenze sui calcoli del trasporto quantistico, che sono molto difficili da risolvere sui computer classici.

La simulazione quantistica consente agli scienziati di studiare la dinamica di sistemi quantistici complessi con componenti interagenti. Il vantaggio di utilizzare un computer quantistico per queste simulazioni è che il sistema quantistico stesso è descritto da una funzione d’onda, eliminando la necessità di aumentare esponenzialmente le risorse classiche. Ciò rende la simulazione quantistica un approccio interessante per lo studio della dinamica quantistica.

In questo particolare studio, il team si è concentrato sulla simulazione di catene di spin, che fungono da modelli per comprendere il magnetismo in materiali più complessi. Hanno studiato il comportamento a lungo termine delle eccitazioni di spin e hanno osservato la super diffusione, che è caratterizzata da un trasporto più veloce all'aumentare delle dimensioni del sistema. I ricercatori hanno potuto verificare la presenza dell'equazione di Kardar-Parisi-Zhang, che descrive la crescita stocastica delle superfici, nella dinamica quantistica del sistema simulato.

La programmazione dei computer quantistici comporta una serie di sfide. Una sfida significativa è gestire gli errori e i disturbi causati dal rumore e dai fattori ambientali. Ridurre al minimo il tempo di esecuzione di un programma è fondamentale per mitigare l'impatto di questi disturbi sui risultati.

Questo risultato ottenuto dai fisici quantistici del Trinity College di Dublino sottolinea il potenziale dell'informatica quantistica nel far progredire la nostra comprensione della fisica fondamentale e facilitare i futuri progressi tecnologici. Man mano che la simulazione quantistica diventa sempre più diffusa, la Quantum Alliance di Trinity, in collaborazione con IBM e altri collaboratori industriali, è ben posizionata per promuovere ulteriore innovazione nel campo.

Fonte:

– Nathan Keenan, Niall F. Robertson, Tara Murphy, Sergiy Zhuk, John Goold, “Prova del ridimensionamento Kardar-Parisi-Zhang su un simulatore quantistico digitale” (npj Quantum Information, 2023)