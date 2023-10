I fisici osservano l'entanglement dei quark top al CERN

I fisici che lavorano all’esperimento ATLAS al CERN hanno fatto una scoperta rivoluzionaria osservando per la prima volta l’entanglement tra coppie di quark top. Questa scoperta dimostra che l'entanglement può verificarsi a energie più di 12 ordini di grandezza superiori a quelle tipiche degli esperimenti di entanglement in laboratorio. Lo studio evidenzia inoltre che le strutture di fisica delle particelle, come il Large Hadron Collider (LHC) del CERN, possono essere utilizzate per studiare la meccanica quantistica e l'informazione quantistica.

L’entanglement è un aspetto affascinante della meccanica quantistica, spesso definito “spettrale azione a distanza” da Albert Einstein. Stabilisce una connessione invisibile tra due oggetti che condividono uno stato quantistico congiunto. Sorprendentemente, la misurazione dello stato di un oggetto determina immediatamente lo stato dell'altro, indipendentemente dalla distanza tra loro. Sebbene l’entanglement sia stato osservato in vari oggetti, inclusi fotoni e atomi, è rimasto sfuggente nei quark.

I quark, come i quark up e down, che costituiscono la maggior parte della materia che incontriamo, così come i cugini più pesanti come il quark top, non vengono mai osservati come particelle libere a causa della loro natura. Tuttavia, le caratteristiche del quark top lo rendono un candidato ideale per misurare l'entanglement. Con uno spin pari a ½, il quark top è la particella fondamentale più pesante conosciuta, circa 184 volte la massa di un protone. La sua massa immensa lo rende altamente instabile e decade in un periodo di tempo incredibilmente breve. Tuttavia, il suo spin viene trasferito ai suoi prodotti di decadimento, consentendo agli scienziati di dedurre lo spin del quark top attraverso misurazioni.

I fisici di ATLAS si sono concentrati sullo studio delle coppie di quark top/anti-top che si formano quando i protoni vengono accelerati ad alta velocità all'interno dell'LHC e si scontrano. Un aspetto unico di questo esperimento è che il team ha esaminato specificamente le coppie alla soglia di produzione, dove l’energia è appena sufficiente per produrre coppie di quark top. A questo punto ci si aspetta che i quark top siano entangled al massimo. Analizzando la separazione angolare tra i leptoni carichi prodotti nella collisione, è possibile determinare il grado di entanglement.

Dopo aver analizzato i dati delle collisioni a 13 TeV tra il 2015 e il 2018, i ricercatori hanno confrontato le separazioni angolari dalla soglia di produzione con quelle delle misurazioni in cui non era previsto l’entanglement. Ciò ha consentito loro di calcolare il grado di entanglement tra le coppie di quark top con significatività statistica superiore al limite di 5σ, soddisfacendo il “gold standard” della fisica delle particelle.

Questo risultato dimostra che i collisori ad alta energia come l’LHC possono fungere da laboratori per lo studio dei problemi fondamentali della meccanica quantistica. Ulteriori esplorazioni potrebbero comportare lo studio di altri concetti di informazione quantistica utilizzando i quark top, nonché l’esecuzione di misurazioni simili in sistemi diversi. Inoltre, la collaborazione interdisciplinare tra l’informazione quantistica e la fisica delle particelle potrebbe apportare benefici a entrambi i campi.

Questa ricerca innovativa ha ricevuto riconoscimenti per la sua complessità e importanza. Tuttavia, ha anche suscitato discussioni tra i fisici delle particelle, data la sfida di modellare il comportamento delle coppie di quark top, soprattutto vicino alla soglia di produzione, che rimane un territorio inesplorato.

