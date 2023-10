Il Premio Nobel per la Chimica 2023: La scoperta e la sintesi dei punti quantici

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a tre scienziati per il loro lavoro pionieristico sulla scoperta e la sintesi dei punti quantici. Le proprietà di queste nanoparticelle, che emettono luce a diverse lunghezze d'onda a seconda delle loro dimensioni, sono state svelate dal chimico fisico Louis Brus. In una recente conversazione con il podcast The Conversation Weekly, Brus ha discusso della sua scoperta accidentale e del conseguente impatto dei punti quantici.

Lavorando ai Bell Labs negli anni '1980, Brus si è imbattuto nei punti quantici mentre studiava soluzioni di particelle semiconduttrici chiamate colloidi. Dirigendo i laser verso questi colloidi, notò che i colori emessi non erano coerenti. Ciò lo ha portato a esplorare i cambiamenti unici nello spettro e le proprietà delle particelle stesse quando erano di dimensioni molto piccole.

I punti quantici sono nanocristalli che assorbono la luce e la riemettono a diverse lunghezze d'onda a seconda della loro dimensione. Sebbene siano più piccoli della lunghezza d'onda della luce visibile e non possano essere visti al microscopio ottico, possono essere osservati utilizzando microscopi specializzati come i microscopi elettronici. Per dimostrarli, possono essere utilizzate boccette di vetro dai colori vivaci con soluzioni contenenti punti quantici di diverse dimensioni.

È interessante notare che Brus non era a conoscenza delle precedenti osservazioni dei punti quantici effettuate dallo scienziato russo Alexei Ekimov. A causa della Guerra Fredda, la ricerca di Ekimov fu pubblicata esclusivamente in russo e non poté recarsi in Occidente per discutere le sue scoperte. Fu solo dopo la scoperta casuale degli articoli di Ekimov nella letteratura tecnologica che Brus lo contattò e alla fine si incontrarono durante l'era Glasnost alla fine degli anni '1980.

Inizialmente la produzione e la stabilità dei punti quantici rappresentavano delle sfide, ma Moungi Bawendi, un altro premio Nobel, ha affrontato questo problema negli anni ’1990. Da allora, i punti quantici hanno trovato applicazione in vari campi, in particolare nell’imaging biologico. Sono stati utilizzati dai biochimici per mappare cellule e organi collegandoli ad altre molecole. Inoltre, sono stati determinanti nel rilevamento del tumore e nella guida chirurgica.

La scoperta e la sintesi dei punti quantici hanno aperto la strada a numerosi progressi nella scienza e nella tecnologia. L'esplorazione delle loro applicazioni continua a svelare nuove possibilità per queste straordinarie nanoparticelle.

Fonti: podcast The Conversation Weekly