Il Premio Nobel per la Chimica 2023: rivoluzionare l'ottica e la nanotecnologia con i punti quantici

L'Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il Premio Nobel per la chimica 2023 a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov per la loro ricerca innovativa nel campo delle nanotecnologie. I contributi del trio hanno portato allo sviluppo della tecnologia dei punti quantici, che ha rivoluzionato il campo dell'ottica e ha aperto la strada ai progressi nella tecnologia dei display.

Al centro della loro ricerca c’è il concetto di bandgap, che rappresenta l’energia necessaria affinché un elettrone si sposti nella banda di conduttanza in un materiale semiconduttore. Riducendo la dimensione delle nanoparticelle, il gap di banda di questi materiali cambia, portando a uno spostamento nel colore della luce che emettono. Le nanoparticelle più grandi hanno una banda proibita più piccola, con conseguente emissione di luce più rossa, mentre le nanoparticelle più piccole hanno una banda proibita più grande, emettendo luce più blu.

L’impatto della dimensione delle nanoparticelle sul colore è stato osservato per secoli, con i produttori di vetro che hanno notato come determinate condizioni durante la produzione possano cambiare il colore del vetro, nonostante l’utilizzo degli stessi ingredienti. Nel 1981, Alexei Ekimov condusse esperimenti illuminanti sulla produzione del vetro, rendendosi conto che stava osservando gli effetti della meccanica quantistica sul colore. Nel frattempo, nel 1983, Louis Brus scoprì in modo indipendente gli effetti dei punti quantici osservando i cambiamenti nelle proprietà ottiche di una soluzione lasciata su un banco di laboratorio.

Tuttavia, la vera svolta è arrivata con la scoperta da parte di Moungi Bawendi di un metodo per controllare con precisione la dimensione dei punti quantici. Riscaldando attentamente un solvente, Bawendi è riuscito a far crescere punti quantici con elevata precisione. Questa svolta ha consentito agli ingegneri di accedere a effetti quantistici distinti e ha aperto nuove possibilità nel campo dell’ottica e della tecnologia di visualizzazione.

Oggi, i punti quantici vengono sempre più utilizzati nella tecnologia dei display, consentendo la creazione di display più piccoli e con una risoluzione più elevata. Man mano che i microdisplay per la realtà aumentata (AR) e l’interazione uomo-computer (HCI) diventano sempre più diffusi, i punti quantici stanno svolgendo un ruolo cruciale nel raggiungimento di funzionalità e prestazioni avanzate.

La ricerca condotta da Bawendi, Brus ed Ekimov ha trasformato radicalmente la nostra comprensione dell'ottica e della nanotecnologia. Con il loro lavoro pionieristico, hanno fornito agli ingegneri le conoscenze e gli strumenti per controllare le nanoparticelle a livello quantistico, favorendo l’innovazione e i progressi nei settori dell’illuminazione e dei display.

