Benvenuti nel mondo del QBismo: reinventare le interpretazioni quantistiche

La meccanica quantistica, la potente teoria utilizzata per descrivere il micromondo delle molecole, degli atomi e delle particelle subatomiche, ha a lungo sconcertato i fisici. Sebbene il formalismo matematico della fisica quantistica sia ben consolidato, la sua interpretazione rimane argomento di dibattito. Nel corso dell’ultimo secolo sono state proposte diverse interpretazioni, ma nessuna ha fornito una risposta conclusiva.

In questa serie esploriamo una delle interpretazioni più radicali della meccanica quantistica nota come QBismo o Bayesianismo quantistico. Il QBismo mette in discussione non solo il modo in cui vediamo la scienza degli atomi, ma anche il processo della scienza stessa.

Il QBismo deriva il suo nome dal Bayesianesimo, un approccio radicale all'interpretazione delle probabilità. A differenza della tradizionale comprensione della probabilità, che si basa sui risultati attesi, il bayesianesimo si concentra su come interpretiamo le probabilità. Poiché le probabilità svolgono un ruolo centrale nella meccanica quantistica, il QBismo si distingue affrontando questo aspetto che altre interpretazioni spesso trascurano.

Una deviazione fondamentale dalla fisica classica, la meccanica quantistica tratta lo “stato” di una particella in modo diverso. Nella fisica classica, lo stato di una particella si riferisce alla sua posizione e alla sua quantità di moto, che sono considerate proprietà oggettive indipendenti da qualsiasi influenza esterna. La fisica classica presuppone inoltre che una particella possa avere un solo stato in un dato momento e che i suoi cambiamenti siano determinati dalle equazioni dinamiche.

In netto contrasto, gli stati quantistici possono essere sovrapposti, il che significa che una particella può esistere in più posizioni o momenti contemporaneamente. Inoltre lo stato di una particella non è più deterministico ma viene determinato probabilisticamente attraverso la regola di Born quando si effettua una misura.

Molte interpretazioni della meccanica quantistica tentano di preservare la visione classica, trattando lo stato quantistico come una realtà ontologica. Tuttavia, queste interpretazioni spesso introducono concetti speculativi come universi paralleli per spiegare l'esistenza di sovrapposizioni.

Il QBism adotta un approccio diverso. Riconosce i cambiamenti richiesti dalla meccanica quantistica e trae una conclusione radicale ma equilibrata: lo stato quantistico non esiste in modo indipendente ma è una descrizione della nostra conoscenza del mondo. Il QBismo enfatizza l’epistemologia, concentrandosi sulle nostre informazioni e sulle interazioni con le particelle.

Rifiutando un quadro filosofico obsoleto e abbracciando una prospettiva incentrata sull’esperienza umana, il QBismo evita la necessità di ulteriori entità non osservabili. Offre invece una comprensione più pratica di ciò che accade quando gli esseri umani si dedicano alla fisica quantistica.

Nelle “guerre di interpretazione quantistica” in corso, il QBismo si distingue come un approccio unico e promettente. Reinventando l’interpretazione della meccanica quantistica, il QBismo sfida le nozioni tradizionali e ci invita a vedere la scienza da una nuova prospettiva.

– Meccanica quantistica: la teoria che descrive il comportamento della materia e dell’energia alle scale più piccole.

– QBism: abbreviazione di Quantum Bayesianism, un’interpretazione della meccanica quantistica che si concentra sulle probabilità e rifiuta l’esistenza di entità non osservabili.

– Bayesianesimo: un approccio radicale all’interpretazione delle probabilità che differisce dalla comprensione tradizionale basata sui risultati attesi.

– Fisica classica: branca della fisica che si occupa del comportamento di oggetti su larga scala e segue principi deterministici.