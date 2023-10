Sviluppo rivoluzionario di skin elettroniche autorigeneranti

In un recente studio pubblicato su Science, Zhenan Bao, professoressa di ingegneria chimica presso l'Università di Stanford, e il suo gruppo di ricerca hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo della pelle elettronica autorigenerante. Questa e-skin, che assomiglia alla pelle umana nell'aspetto e nella consistenza, utilizza circuiti integrati morbidi, sottili e flessibili per convertire la pressione e la temperatura in segnali elettrici a bassa tensione che possono essere compresi dal cervello.

Originariamente progettata per l'uso nelle protesi, la e-skin di Bao viene ora applicata a vari campi come la sanità di precisione, la robotica, i prodotti di consumo e i dispositivi medici. Negli ultimi 19 anni, la pelle elettronica del Gruppo Bao si è evoluta dal rilevamento della presa della mano, della pressione sanguigna, delle sostanze neurochimiche e delle onde cerebrali all'autoguarigione e alla biodegradabilità.

La svolta che ha portato alla recente pubblicazione su Science è arrivata da una domanda posta da un membro del pubblico durante uno dei discorsi di Bao. Questa domanda ha suscitato curiosità e ha portato alla scoperta di nuovi fenomeni legati alla riparazione di più strati di pelle elettronica. Bao e il suo team hanno sviluppato principi di progettazione molecolare che consentono a questi strati di autoriconoscersi e guarire con le controparti corrette, eliminando la necessità di allineamento manuale.

Sebbene esistano già prototipi per misurare parametri fisiologici umani di base come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria, sono attualmente in fase di test sensori più avanzati, come il rilevamento di sostanze chimiche nel sudore. La commercializzazione della pelle elettronica impiantabile, tuttavia, è ancora distante anni a causa dell’ampia convalida richiesta per la biocompatibilità.

Un aspetto unico dell'e-skin di Bao è l'uso di materiali biodegradabili. Ispirandosi alla biodegradabilità della pelle umana, il team ha progettato i materiali in modo che abbiano un impatto ambientale minimo e siano potenzialmente riciclabili. Per i dispositivi impiantabili, l'obiettivo è che l'intero dispositivo si degradi dopo l'uso, rendendo inutili ulteriori interventi chirurgici. Tuttavia, ottenere sia prestazioni elevate che biocompatibilità nei prodotti degradati rappresenta una sfida significativa.

Nella sua ricerca, Bao bilancia la concentrazione con la creatività. Pur rimanendo impegnata sugli obiettivi di ricerca più ampi, incoraggia i suoi studenti a esplorare nuove idee, anche se sembrano rischiose o non convenzionali. Viene inoltre enfatizzata la collaborazione tra individui con background diversi per favorire la creatività e prospettive diverse.

In qualità di presidente del dipartimento di ingegneria chimica durante la pandemia, la leadership di Bao si è evoluta. Ascoltare le voci provenienti da varie parti del dipartimento e dell'università ha modellato il suo approccio alla leadership, permettendole di adattarsi e prendere decisioni informate.

Con i continui progressi nella pelle elettronica autoriparante, il futuro riserva un enorme potenziale per applicazioni in campi come la medicina, la robotica e l’elettronica di consumo. Il lavoro di Bao sta aprendo la strada a una nuova generazione di elettronica che si integra perfettamente con il corpo umano.

Fonte:

– Studio condotto da Zhenan Bao pubblicato su Science (maggio 2023)

– Intervista con Zhenan Bao sullo Stanford Daily (TSD)