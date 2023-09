Avanzare la trasformazione degli impianti per l’energia rinnovabile e lo stoccaggio del carbonio

Lo scienziato Xiaohan Yang, ricercatore presso l'Oak Ridge National Laboratory del Dipartimento di Energia, sta guidando gli sforzi per trasformare le piante per renderle fonti più efficienti di energia rinnovabile e stoccaggio del carbonio. La ricerca di Yang fa parte del Center for Bioenergy Innovation (CBI), un centro di ricerca sulla bioenergia del DOE focalizzato sullo sviluppo di colture di materie prime che possono essere facilmente convertite in carburanti per l'aviazione sostenibili.

La trasformazione delle piante prevede il trasferimento del DNA da una pianta all'altra per creare un ibrido con i tratti desiderati. L'obiettivo di Yang è quello di sviluppare piante che siano convenienti, facili da coltivare e producano elevate quantità di materiale di biomassa che possa essere convertito in carburanti puliti e prodotti chimici di origine biologica. Questa ricerca è essenziale per affrontare le sfide climatiche odierne e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Una delle scoperte di Yang include l'identificazione di geni nelle piante semi-aride come l'agave che sono collegati alla resistenza alla siccità e alla crescita accelerata. Queste piante utilizzano una forma unica di fotosintesi chiamata CAM (metabolismo acido delle crassulacee) per sopravvivere in ambienti secchi. Un’altra scoperta importante è un singolo gene variante nella CAM che innesca due percorsi nelle piante, promuovendo la fissazione del carbonio, la crescita delle piante e la tolleranza allo stress.

Attualmente, Yang e il suo team sono concentrati sullo sviluppo di un processo di trasformazione delle piante più efficiente. Hanno ingegnerizzato con successo più geni nelle piante contemporaneamente utilizzando una tecnica chiamata impilamento genetico. Questo approccio prevede un sistema di marcatori selezionabili suddivisi che utilizzano le inteine, che consentono una trasformazione e un rilevamento più rapidi delle cellule geneticamente modificate. Questo sistema può accelerare significativamente la riproduzione di nuove piante e abbreviare il lungo processo di caratterizzazione molecolare.

Guardando al futuro, Yang prevede di integrare l’ingegneria genetica con la fenotipizzazione utilizzando un sistema non invasivo e ad alto rendimento per l’ingegneria genetica vegetale accelerata. Questa tecnologia consentirà il rilevamento e l’analisi in tempo reale a più livelli, compresi quelli molecolari e vegetali.

Nel complesso, i progressi nella ricerca sulla trasformazione delle piante possono portare allo sviluppo di colture non alimentari resistenti alle sfide ambientali, con resa e qualità migliori e che contribuiscono al sequestro del carbonio e alla produzione di biocarburanti.

Fonte:

– Laboratorio nazionale di Oak Ridge del Dipartimento dell'Energia

– Centro per l’Innovazione Bioenergetica (CBI)