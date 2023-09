La missione OSIRIS-REx della NASA riporta con successo un campione dall'asteroide alla Terra

La missione OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto un traguardo importante restituendo con successo un campione dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. Domenica, una capsula di ritorno del campione, delle dimensioni di un mini-frigo, è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah, trasportando circa 250 grammi di regolite (terreno) raccolti da Bennu. Il contenuto primitivo del campione potrebbe fornire preziose informazioni sui materiali che hanno modellato il primo sistema solare.

La missione OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, mirava a studiare Bennu e riportare indietro un campione per l'analisi. Bennu, formatosi durante i primi anni del sistema solare, è composto principalmente da carbonio e minerali che hanno subito alterazioni minime. Il campione prelevato dalla sua superficie potrebbe offrire indizi sui minerali e sui materiali che hanno avuto un ruolo nella formazione del primo sistema solare.

Nel corso di due anni, la navicella spaziale ha esaminato Bennu, alla ricerca di un punto ideale per raccogliere un campione. Uno degli strumenti a bordo della navicella, chiamato REXIS (Regolith X-ray Imaging Spectrometer), è stato progettato da oltre 100 studenti del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Atmosfera e Planetari del MIT, del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica del MIT, dell'Osservatorio dell'Harvard College, del MIT Kavli Institute for Astrofisica e ricerca spaziale e MIT Lincoln Laboratory. REXIS ha utilizzato i raggi X per mappare il materiale della superficie dell'asteroide, aiutando nella selezione di un sito di campionamento.

Dopo aver rilasciato la capsula di ritorno del campione per il rientro, la navicella spaziale ha ora preso la rotta verso l'asteroide Apophis. La capsula stessa è stata trasportata al Johnson Space Center di Houston, dove gli scienziati esamineranno e distribuiranno la polvere di Bennu ai ricercatori di tutto il mondo per ulteriori studi.

Richard Binzel del MIT, co-investigatore della missione OSIRIS-REx, ha espresso il suo entusiasmo per il successo dell'atterraggio e del recupero del campione. Binzel, che ha contribuito a sviluppare lo strumento REXIS, ha sottolineato l'importanza di vedere un campione di Bennu tornare sulla Terra dopo anni di lavoro e di sviluppo della missione.

Le misurazioni effettuate dagli strumenti della navicella mentre era in orbita hanno fornito preziose informazioni sulla composizione di Bennu e sulla natura ricca di carbonio. Tuttavia, sono necessarie analisi di laboratorio per confermare questi risultati e interpretare i dati in modo accurato. La restituzione di campioni reali ai laboratori della Terra fornirà la “verità fondamentale” necessaria per convalidare la nostra comprensione degli asteroidi.

Nel complesso, il ritorno riuscito del campione da Bennu segna un risultato significativo per la missione OSIRIS-REx della NASA e offre agli scienziati l'opportunità di scoprire di più sul sistema solare primordiale e sulla composizione degli asteroidi.

Fonte: [NASA](URL), [Notizie MIT](URL)