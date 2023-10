Un evento astronomico emozionante: l’eclissi anulare di ottobre

Il 14 ottobre, alle 10:30, ora della montagna, si verificherà uno spettacolare evento celeste chiamato eclissi anulare sugli Stati Uniti occidentali. Durante questo evento, la luna passerà davanti al sole, creando un “anello di fuoco” nel cielo. A differenza di un'eclissi solare totale, la Luna non bloccherà completamente il sole, risultando in un anello di luce attorno alla Luna.

Sebbene Boulder, in Colorado, non si trovi sul percorso dell’eclissi anulare completa, i residenti possono comunque assistere a un’impressionante eclissi parziale. John Keller, direttore del Fiske Planetarium presso CU Boulder, consiglia di utilizzare occhiali solari per osservare l'eclissi in sicurezza. Keller condivide anche che un'eclissi anulare si verifica circa due volte l'anno da qualche parte sul globo, ma per qualsiasi luogo, sono molto più rare.

Nell’aprile 2024 si verificherà un altro evento astronomico: l’eclissi solare totale. Durante questo evento, la Luna bloccherà completamente la faccia del sole, consentendo agli osservatori di vedere la corona solare, o l'atmosfera esterna. Questa eclissi totale viaggerà da Mazatlán, in Messico, al Maine e alla Nuova Scozia. I residenti di Boulder possono aspettarsi un'eclissi parziale durante questo periodo.

Lo studio delle eclissi offre agli astronomi l'opportunità di osservare la corona solare e studiare il vento solare, che può avere un impatto sull'aurora boreale, sui satelliti, sulle reti elettriche e sulle comunicazioni della Terra. Gli esseri umani osservano le eclissi da migliaia di anni, come evidenziato dalle antiche pratiche di osservazione del sole in siti come il Chaco Canyon nel New Mexico.

L’eclissi anulare di ottobre offre alle persone negli Stati Uniti un’opportunità unica di connettersi con una tradizione che dura da millenni. Sia che si osservi dal Chaco Canyon o da Boulder, la meraviglia degli eventi celesti continua ad affascinare e ispirare stupore negli esseri umani di oggi.

Fonte:

– Planetario Fiske – CU Boulder

– Il Polarimetro della NASA per UNificare il progetto Corona ed Eliosfera (PUNCH).