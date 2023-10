Nuovi sviluppi nel programma di esplorazione spaziale della Russia

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la nuova stazione orbitale russa, destinata a succedere alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sarà messa in funzione entro il 2027. Questa notizia arriva sulla scia della battuta d'arresto del programma lunare russo all'inizio di quest'anno, con il fallimento del suo primo lancio sulla Luna in 47 anni. Nonostante questa battuta d’arresto, Putin ha affermato che la Russia resta impegnata nel suo programma lunare.

In un incontro con i funzionari dell’industria spaziale, Putin ha sottolineato l’importanza di uno sviluppo tempestivo del programma spaziale russo, in particolare in termini di volo spaziale con equipaggio. Ha sottolineato che la nuova stazione orbitale deve incorporare gli ultimi progressi nella scienza e nella tecnologia ed essere in grado di soddisfare i futuri compiti di esplorazione spaziale.

Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha fatto eco alla posizione di Putin riguardo alla necessità di una stazione orbitale russa. Lui ha sottolineato che la ISS, che è in funzione da 25 anni, raggiungerà i suoi limiti intorno al 2030. Se la Russia non riuscirà ad avviare i lavori per creare una propria stazione orbitale entro il 2024, c'è il rischio di perdere capacità nel volo spaziale con equipaggio a causa alla scadenza dell’ISS.

Per quanto riguarda l'atterraggio di fortuna della sonda Luna-25 sul polo sud della Luna in agosto, Putin ha espresso il suo disappunto per gli incidenti tecnici, ma ha assicurato che il programma lunare sarebbe continuato. Ha sottolineato l'importanza di imparare dagli errori e di utilizzare l'esperienza acquisita per gli sforzi futuri.

Per quanto riguarda il programma lunare, Borisov ha rivelato che potrebbe esserci un cambiamento nel programma, con il prossimo lancio sulla luna che potrebbe essere spostato al 2026 invece del 2027 inizialmente previsto.

Con questi recenti sviluppi, la Russia mira a mantenere il proprio punto d’appoggio nell’esplorazione spaziale e continuare ad ampliare i confini del volo spaziale con equipaggio.

