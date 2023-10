La Russia punta alla nuova stazione spaziale orbitale entro il 2027

By

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato l'impegno del suo Paese a costruire una nuova stazione spaziale orbitale per sostituire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nonostante le recenti battute d’arresto e le sfide affrontate dall’industria spaziale russa, Putin mira a mettere in orbita il primo segmento della nuova stazione entro il 2027.

In precedenza, la Russia aveva dichiarato l’intenzione di ritirarsi dalla ISS, dove i suoi cosmonauti hanno una presenza permanente e dove la nazione svolge un ruolo fondamentale. Tuttavia, l’attenzione si è ora spostata verso lo sviluppo di una nuova stazione spaziale orbitale russa come obiettivo primario per l’agenzia spaziale russa, Roscosmos.

Durante un incontro televisivo con gli specialisti del settore, Putin ha sottolineato la necessità di continuità, affermando: "L'obiettivo è che non ci siano lacune, che il lavoro tenga il passo con l'esaurimento delle risorse della ISS". Ha inoltre sollecitato la tempestiva esecuzione del progetto, proclamando che il primo segmento dovrebbe essere lanciato entro il 2027.

L’industria spaziale russa ha dovuto affrontare problemi di finanziamento di lunga data, insieme a scandali di corruzione e altri intoppi. Ad agosto, il modulo Luna-25 ha avuto un incidente durante le manovre di pre-atterraggio e si è schiantato sulla superficie lunare. Nonostante questa battuta d’arresto, Putin ha riconosciuto la complessità delle attività spaziali ed ha espresso la determinazione a imparare da queste esperienze per prevenire errori futuri.

Oltre ad affrontare le sfide del settore, Putin ha esortato coloro che supervisionano il settore ad aumentare i salari, ad attrarre specialisti stranieri e ad aumentare il coinvolgimento delle imprese private. Questi sforzi mirano a rafforzare le capacità spaziali del Paese e a garantire il successo dell’implementazione della nuova stazione spaziale orbitale.

La ISS, simbolo della cooperazione internazionale principalmente tra Stati Uniti e Russia, è stata inaugurata nel 1998 e inizialmente era prevista la disattivazione nel 2024. Tuttavia, la NASA ora stima che potrà continuare a funzionare fino al 2030. Con lo sviluppo del nuovo sistema orbitale russo stazione spaziale, la Russia cerca di mantenere la sua presenza nell’esplorazione spaziale, promuovendo al tempo stesso partenariati con altre nazioni.

