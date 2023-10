La Russia punta ad una nuova stazione spaziale entro il 2027

By

Il presidente russo Vladimir Putin ha delineato i piani per la costruzione di una nuova stazione spaziale per sostituire la vecchia Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro il 2027, nonostante le recenti battute d’arresto. La decisione arriva mentre la Russia mira a mantenere una presenza umana continua nello spazio e a garantire una transizione graduale dalla ISS alla nuova piattaforma orbitale.

La creazione di una nuova stazione spaziale russa è diventata la massima priorità per Roscosmos, l'agenzia spaziale del Paese. Putin ha sottolineato la necessità di una transizione senza soluzione di continuità, affermando che “l’obiettivo è che non vi siano lacune, affinché il lavoro tenga il passo con l’esaurimento delle risorse della ISS”.

Sebbene negli ultimi anni problemi di finanziamento, scandali di corruzione e altri intoppi abbiano afflitto l’industria spaziale russa, Putin rimane ottimista riguardo al futuro. Ha riconosciuto lo schianto del modulo Luna-25 sulla superficie lunare durante la sua prima missione dopo decenni, definendola una “esperienza negativa” ma promettendo di imparare da essa.

Per affrontare le sfide attuali, Putin ha esortato le autorità ad affrontare la questione dei bassi salari nel settore spaziale e a incentivare gli specialisti stranieri a contribuire con le loro competenze. Ha inoltre incoraggiato un maggiore coinvolgimento delle imprese private per alimentare l’innovazione e far avanzare l’esplorazione dello spazio.

La ISS, fondata nel 1988 grazie alla collaborazione tra Stati Uniti e Russia, avrebbe dovuto essere disattivata nel 2024. Tuttavia, la NASA ritiene che la stazione possa continuare a funzionare fino al 2030. L'annuncio di Putin sottolinea l'impegno della Russia a mantenere una presenza nello spazio e a garantire una passaggio graduale alla nuova stazione.

FAQ:

D: Perché la Russia intende sostituire la ISS?

R: La Russia intende sostituire la ISS per mantenere una presenza umana continua nello spazio e garantire una transizione senza intoppi.

D: Quando entrerà in orbita la nuova stazione spaziale russa?

R: Secondo il presidente Putin, il primo segmento della nuova stazione spaziale dovrebbe essere in orbita entro il 2027.

D: Quali sfide ha dovuto affrontare l’industria spaziale russa?

R: L’industria spaziale russa ha dovuto affrontare problemi di finanziamento, scandali di corruzione e recenti battute d’arresto, come lo schianto del modulo Luna-25.

D: Per quanto tempo continuerà a funzionare la ISS?

R: Anche se originariamente era previsto lo smantellamento nel 2024, la NASA stima che la ISS potrà continuare a funzionare fino al 2030.