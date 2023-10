Putin annuncia i piani per una nuova stazione orbitale russa entro il 2027

Il presidente Vladimir Putin ha rivelato giovedì che la Russia lancerà il primo segmento della sua nuova stazione orbitale entro il 2027. La nuova stazione, che Mosca considera il naturale progresso nell'esplorazione spaziale dopo la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), mira a incorporare strumenti scientifici avanzati e progressi tecnologici per raggiungere gli obiettivi futuri. Nonostante la battuta d’arresto di agosto con il primo lancio sulla Luna della Russia in 47 anni, Putin ha affermato il suo impegno nei confronti del programma lunare e ha sottolineato l’importanza di rimanere sulla buona strada con lo sviluppo del volo spaziale con equipaggio.

Pur estendendo la partecipazione della Russia alla ISS fino al 2028 come misura temporanea, Putin ha riconosciuto che la vecchia ISS prima o poi esaurirà le sue risorse. Ha sottolineato la necessità di avere non solo un nuovo segmento ma un'intera stazione operativa una volta che la ISS non sarà più operativa. Putin ha espresso preoccupazione per il fatto che restare indietro nell'esplorazione spaziale potrebbe danneggiare il programma russo se lo sviluppo della nuova stazione non procederà rapidamente.

Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha sostenuto la decisione di Putin, sottolineando l'importanza di mantenere le capacità della Russia nel volo spaziale con equipaggio. Borisov ha sottolineato l'urgenza di iniziare i lavori su larga scala sulla stazione orbitale russa entro il 2024 per evitare potenziali lacune di capacità causate dalla scomparsa della ISS prima che la stazione russa sia pronta.

Affrontando il recente fallimento del veicolo Luna-25 in agosto, Putin ha assicurato che il programma lunare persisterà e imparerà dagli errori, affermando: “Gli errori sono errori. È un peccato per tutti noi. Questa è l'esplorazione dello spazio e tutti lo capiscono. È un’esperienza che potremo utilizzare in futuro”. Borisov ha suggerito la possibilità di anticipare il prossimo lancio sulla Luna al 2026 rispetto alla data originariamente prevista nel 2027.

Con il rinnovato impegno della Russia nell’esplorazione spaziale, il futuro delle missioni spaziali russe promette risultati e sviluppi rivoluzionari nella ricerca della conoscenza scientifica oltre il nostro pianeta.

FAQ

Quando sarà operativo il primo segmento della nuova stazione orbitale russa?

Il presidente Putin ha dichiarato che il primo segmento della nuova stazione orbitale russa dovrebbe essere messo in funzione entro il 2027.

Quali sono le ragioni dietro la decisione della Russia di creare una nuova stazione orbitale?

La Russia mira a garantire la continuazione delle sue capacità di volo spaziale con equipaggio man mano che le risorse della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) diminuiscono. La costruzione di una nuova stazione consentirà alla Russia di rimanere in prima linea nell’esplorazione spaziale.

Cosa è successo al primo lancio sulla Luna della Russia in 47 anni?

Il primo lancio sulla Luna della Russia in 47 anni, il veicolo Luna-25, ha subito incidenti tecnici che hanno portato ad un atterraggio di fortuna sul polo sud della Luna in agosto. Nonostante questa battuta d’arresto, Putin ha espresso l’impegno a continuare il programma lunare e a utilizzare l’esperienza acquisita per le future missioni.

Qual è la cronologia del programma lunare russo?

Putin ha suggerito la possibilità di anticipare il prossimo lancio sulla Luna al 2026, un anno prima rispetto alla data precedentemente prevista del 2027. Questo aggiustamento mira ad accelerare i progressi nel programma lunare.