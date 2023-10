La Russia accelera i piani per la stazione orbitale russa e il programma lunare

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato una tempistica accelerata per lo sviluppo di una nuova stazione orbitale russa, a seguito delle preoccupazioni sull’invecchiamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e sulle potenziali lacune di capacità nel volo spaziale con equipaggio. Yuri Borisov, capo di Roscosmos, ha sottolineato la necessità che i lavori su larga scala inizino nel 2024 per garantire la continua presenza del Paese nello spazio.

"La ISS sta raggiungendo la fine della sua vita operativa, prevista intorno al 2030", ha affermato Borisov. “Se non iniziamo immediatamente i lavori su una stazione orbitale russa, c'è il rischio significativo di perdere le nostre capacità a causa del lasso di tempo. Quando la ISS non sarà più disponibile, la stazione russa potrebbe non essere pronta”.

Riconoscendo queste preoccupazioni, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato il suo impegno per l'esplorazione spaziale e la continuazione del programma lunare. Putin ha espresso la sua conoscenza degli incidenti tecnici che hanno portato all'atterraggio di fortuna della navicella Luna-25 in agosto sul polo sud della Luna. Ha sottolineato che gli errori commessi sono parte integrante del processo di apprendimento.

"Risolveremo gli incidenti e continueremo con il programma lunare", ha assicurato Putin. “L’esplorazione dello spazio è un’impresa complessa e gli errori sono destinati a verificarsi. È un’esperienza di apprendimento collettivo che informerà le nostre future missioni”.

Alla luce dei recenti insuccessi, Borisov ha suggerito la possibilità di anticipare il prossimo lancio sulla Luna al 2026, un anno prima del previsto. Questo aggiustamento mira a dimostrare l’impegno della Russia a portare avanti l’esplorazione spaziale e a riprendere slancio nelle sue aspirazioni lunari.

Con lo sviluppo accelerato di una stazione orbitale russa e una rinnovata attenzione all’esplorazione lunare, la Russia mira a consolidare la propria posizione come attore chiave nelle attività spaziali, garantendo la presenza a lungo termine del Paese oltre la durata di vita della ISS.

