Il presidente Putin fissa l’obiettivo per la nuova stazione orbitale russa entro il 2027

Il presidente Vladimir Putin ha rivelato giovedì che la Russia mira a rendere operativo il primo segmento della sua nuova stazione orbitale entro il 2027. Questo ambizioso progetto, visto come il naturale successore della vecchia Stazione Spaziale Internazionale (ISS), evidenzia l’impegno della Russia nel far avanzare l’esplorazione spaziale. Nonostante le battute d’arresto, inclusa la fallita missione lunare di agosto, Putin ha sottolineato che la Russia continuerà con il suo programma lunare.

La decisione di estendere la partecipazione della Russia alla ISS fino al 2028 è vista da Putin come temporanea, segnalando la sua determinazione a sviluppare una sostituzione completa. "Poiché le risorse della Stazione Spaziale Internazionale si esauriscono, non abbiamo bisogno di un solo segmento, ma dell'intera stazione che venga messa in servizio", ha affermato Putin. Lo sviluppo della nuova stazione orbitale russa è fondamentale per evitare che la Russia rimanga indietro nel volo spaziale con equipaggio.

Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha sostenuto la posizione di Putin, sottolineando l'importanza di mantenere le capacità della Russia nelle missioni spaziali con equipaggio. Borisov ha sottolineato che senza l’inizio dei lavori su larga scala sulla stazione orbitale russa entro il 2024, la Russia potrebbe perdere le sue capacità a causa dell’imminente fine della ISS.

Nonostante gli incidenti tecnici che hanno causato lo schianto della navicella Luna-25 sul polo sud della Luna in agosto, Putin ha dichiarato che il programma lunare persevererà. Riconoscendo gli errori commessi, Putin ha sottolineato la preziosa esperienza acquisita da tali battute d’arresto, assicurando che esse informeranno gli sforzi futuri. Borisov ha addirittura accennato alla possibilità di anticipare il prossimo lancio sulla Luna al 2026.

Gli ambiziosi piani della Russia per una nuova stazione orbitale dimostrano la sua determinazione a rimanere in prima linea nell'esplorazione spaziale. Sfruttando gli ultimi progressi nel campo della scienza e della tecnologia, la Russia mira a creare una stazione che non solo sia in grado di svolgere i compiti attuali, ma anche abile nell’affrontare le sfide future.

