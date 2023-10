Superare i confini dei piccoli dispositivi meccanici con meccanismi conformi

Le azioni meccaniche sono essenziali per il funzionamento della società moderna, dai motori agli interruttori e alle leve. Tuttavia, ridurre questi meccanismi a livelli microscopici presenta delle sfide. Attrito e resistenza meccanica diventano ostacoli significativi quando si creano dispositivi funzionali su scala miniaturizzata. Mark Rober, in collaborazione con la Brigham Young University (BYU) e il suo gruppo di ricerca sul meccanismo di conformità, esplora come superare queste sfide in un recente video.

La soluzione sta nell'utilizzare un meccanismo cedevole (CM) che combina telaio, meccanismo a molla e grilletto in un'unica struttura. Utilizzando questo approccio, una pistola blaster delle dimensioni di una formica è stata progettata e condivisa su Thingiverse come file STL dopo diverse iterazioni.

L'innovazione non si ferma qui. Il team ha anche sperimentato i nanotubi di carbonio (CNT) per creare una versione ancora più piccola del blaster. Tuttavia, questo delicato dispositivo richiede strumenti di precisione per essere manipolato, poiché potrebbe essere distrutto facilmente. Tuttavia, ha ancora la capacità di sparare proiettili proprio come le sue controparti più grandi.

Spingendosi ancora oltre, i ricercatori del Salk Institute for Biological Studies hanno sviluppato una versione autoassemblante del blaster utilizzando il DNA. In questa tecnica, un lato della catena del DNA è supportato selettivamente con molecole ACGT corrispondenti su supporti rivestiti. Quando combinate in una soluzione, queste molecole si autoassemblano in strutture personalizzabili, includendo potenzialmente meccanismi conformi che potrebbero rivoluzionare la scienza medica.

Anche se rimane incerto quando le cellule T saranno dotate di pistole blaster di dimensioni molecolari o quando i medicinali verranno somministrati utilizzando nanobot armati di minuscoli dardi, è probabile che i meccanismi di adattamento giocheranno un ruolo significativo in questi progressi.

