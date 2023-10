La tecnologia satellitare rivoluziona la risposta alle inondazioni in Giappone: lezioni apprese dai disastri del 2017-2018

By

Le devastanti inondazioni del Giappone nel 2017 e nel 2018 hanno insegnato lezioni preziose su come la tecnologia satellitare possa rivoluzionare la risposta ai grandi eventi. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (TMNF), una compagnia assicurativa leader, ha riconosciuto la necessità di migliorare le proprie capacità di risposta alle inondazioni e si è rivolta alla tecnologia satellitare come soluzione.

I tradizionali metodi di valutazione dei danni provocati dalle inondazioni a terra di TMNF stavano causando ritardi significativi nei pagamenti dei sinistri e incidendo sull'esperienza complessiva del cliente. Per superare queste sfide, TMNF ha cercato di integrare una tecnologia all’avanguardia nel suo ecosistema assicurativo, collaborando con società insurtech per sviluppare soluzioni innovative all’interno delle sue operazioni.

L'azienda si è rivolta a ICEYE, l'operatore della più grande costellazione di satelliti radar del mondo e fornitore globale di dati sui rischi, per migliorare le proprie capacità di risposta alle inondazioni. La tecnologia radar ad apertura sintetica di ICEYE si è rivelata un punto di svolta, poiché potrebbe penetrare la copertura nuvolosa e fornire dati ad alta risoluzione sull'estensione e sulla profondità delle inondazioni. Utilizzando algoritmi proprietari e mettendo in comune set di dati ausiliari, ICEYE ha consentito a TMNF di valutare con precisione i danni causati dalle inondazioni.

L'integrazione della tecnologia satellitare non solo ha accelerato il processo di valutazione dei danni provocati dalle inondazioni, ma ha anche permesso al TMNF di superare i limiti associati ai metodi tradizionali. A differenza delle valutazioni effettuate a terra, la tecnologia satellitare non è stata ostacolata dal tempo nuvoloso o dall’assenza di luce diurna. Questa svolta ha fornito a TMNF dati tempestivi e accurati, consentendo pagamenti tempestivi dei sinistri e migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

La collaborazione di successo tra TMNF e ICEYE ha evidenziato l'immenso potenziale della tecnologia satellitare nel potenziare gli sforzi di risposta alle catastrofi. Ha dimostrato l’importanza di incorporare le capacità di osservazione della Terra negli ecosistemi assicurativi per comprendere meglio e mitigare l’impatto di eventi importanti come le inondazioni.

