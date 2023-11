L'evento Chicxulub: svelare l'impatto della polvere sui dinosauri

By

L’estinzione dei dinosauri, causata dal catastrofico incidente dell’asteroide Chicxulub al largo delle coste del Messico 66 milioni di anni fa, ha a lungo lasciato perplessi gli scienziati. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Nature Geoscience offre una nuova prospettiva sul motivo per cui queste potenti creature hanno incontrato la loro prematura scomparsa in seguito a questo evento devastante.

La ricerca precedente si è concentrata sul ruolo delle elevate concentrazioni di zolfo nell’atmosfera, creando un ambiente inospitale per la vita sulla Terra. L’asteroide Chicxulub, il più grande corpo astronomico che abbia colpito il nostro pianeta, ha lasciato un colossale cratere da impatto largo 112 miglia nel Golfo del Messico. Questa collisione ha rilasciato nell’atmosfera un’enorme quantità di zolfo, tra 30 e 500 gigatonnellate. Lo zolfo si combinava con altri gas per formare aerosol di solfato, risultando in uno spesso velo di gas che ostacolava la luce solare, provocando cadute della temperatura globale comprese tra 3.6 e 14.4 gradi Fahrenheit.

Anche se il calo della temperatura sarebbe stato fatale per i rettili a sangue freddo come i dinosauri, lo studio di Nature Geoscience propone un meccanismo alternativo dietro la loro estinzione. Il gruppo di ricerca belga suggerisce che le particelle di polvere fine, generate dalla roccia polverizzata nel luogo dell’impatto, abbiano svolto un ruolo fondamentale. Questa polvere sarebbe stata catapultata in alto nell'atmosfera, provocando un prolungato periodo di oscurità sulla superficie terrestre, della durata di circa due anni.

L’assenza di luce solare ha bloccato la fotosintesi, un processo fondamentale per la sopravvivenza delle piante, risultando in una minaccia immediata per tutta la vita vegetale. Senza una fonte di cibo sostenibile, gli animali erbivori e i loro predatori si trovavano ad affrontare un pericolo imminente. Il collasso della rete alimentare, innescato dalla cessazione della fotosintesi, portò infine all’estinzione dei dinosauri e di innumerevoli altre specie.

FAQ

Cosa ha causato l'estinzione dei dinosauri?

L’estinzione dei dinosauri è stata causata principalmente dallo schianto dell’asteroide Chicxulub al largo delle coste del Messico, che ha provocato una combinazione di fattori tra cui elevate concentrazioni di zolfo e presenza di polvere nell’atmosfera.

In che modo l'impatto dell'asteroide ha portato alla scomparsa dei dinosauri?

L’impatto dell’asteroide Chicxulub ha causato un significativo raffreddamento globale a causa delle elevate concentrazioni di zolfo e della presenza di polveri sottili nell’atmosfera. Il conseguente calo della temperatura, combinato con l’oscurità prolungata, ha arrestato la fotosintesi, facendo collassare la rete alimentare e portando all’estinzione dei dinosauri.

Che ruolo ha avuto la fotosintesi nell’estinzione?

La fotosintesi è il processo mediante il quale le piante convertono la luce solare, l’acqua e l’anidride carbonica in energia, sostenendo la vita vegetale e rilasciando ossigeno. La cessazione della fotosintesi dovuta all’impatto dell’asteroide ha reso le piante incapaci di sopravvivere, portando all’estinzione degli animali erbivori e successivamente dei predatori carnivori che facevano affidamento su di loro.

