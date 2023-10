La materia oscura può rivelarsi attraverso le stelle pulsanti, dicono gli astrofisici

By

Gli astrofisici delle università di Amsterdam e Princeton hanno condotto uno studio innovativo suggerendo che la materia oscura potrebbe essere potenzialmente rilevata attraverso il debole bagliore aggiuntivo emesso dalle stelle pulsanti, se fosse costituita da particelle chiamate assioni. La materia oscura è una sostanza misteriosa che costituisce l'85% di tutta la materia nell'universo, ma non può essere rilevata con i mezzi convenzionali a causa della sua mancanza di interazione significativa con la luce e altre particelle.

Gli assioni sono particelle ipotetiche introdotte negli anni '1970 per spiegare le discrepanze nel comportamento delle particelle subatomiche. Si ritiene che abbiano interazioni deboli con le particelle conosciute, rendendoli un candidato plausibile per i costituenti della materia oscura. La sfida nella ricerca sulla materia oscura è sempre stata rilevarne la presenza. Tuttavia, recenti modelli teorici hanno suggerito che gli assioni possono convertirsi in luce rilevabile quando esposti a forti campi elettromagnetici.

I campi elettromagnetici più forti esistenti si trovano attorno alle stelle di neutroni rotanti, conosciute come pulsar. Le pulsar emettono intensi fasci di onde radio mentre ruotano rapidamente e questi raggi sono facilmente osservabili dalla Terra. Inoltre, a causa della loro rapida rotazione, le pulsar generano potenti campi elettromagnetici, rendendole potenziali fabbriche per la produzione di assioni. Si ipotizza che una singola pulsar possa produrre un numero significativo di assioni ogni secondo, alcuni dei quali potrebbero convertirsi in luce osservabile.

Per testare questa teoria, un team di fisici e astronomi provenienti da Paesi Bassi, Portogallo e Stati Uniti ha sviluppato un quadro teorico completo. Questo quadro mirava a comprendere la produzione, la fuga e la conversione degli assioni attorno alle pulsar. Utilizzando simulazioni numeriche avanzate del plasma, i ricercatori sono stati in grado di quantificare i segnali radio aggiuntivi generati dagli assioni rispetto alle emissioni intrinseche delle pulsar.

Sono state effettuate osservazioni su 27 pulsar vicine, ma sfortunatamente non è stata trovata alcuna prova della presenza di assioni. Tuttavia, questi risultati sono ancora importanti poiché forniscono i limiti più stringenti fino ad oggi sull’interazione tra assioni e luce. Mentre la ricerca sulla materia oscura continua, questo studio offre nuove informazioni sui potenziali metodi di rilevamento.

