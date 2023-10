Una nuova scoperta sfida l'attuale teoria del comportamento delle pulsar

By

Scienziati del CNRS e del CEA, lavorando come parte di un team internazionale, hanno fatto una scoperta straordinaria riguardo al comportamento delle pulsar. Recenti osservazioni della pulsar Vela, una delle pulsar più vicine alla Terra, hanno rivelato una radiazione circa 200 volte più energetica di quella rilevata in precedenza. Questa scoperta, fatta all'osservatorio HESS, ha suscitato entusiasmo nella comunità scientifica e contraddice la teoria comunemente accettata sull'accelerazione e sul comportamento delle pulsar.

Le pulsar sono piccole e dense stelle morte che emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche, proprio come i fari cosmici. Questi raggi attraversano lo spazio a intervalli regolari. La teoria prevalente suggerisce che le particelle prodotte vicino alla superficie delle pulsar vengono accelerate lungo le linee del campo magnetico fino ai bordi della loro magnetosfera. Tuttavia, le osservazioni della pulsar Vela mettono in discussione questa teoria.

La radiazione rilevata all'osservatorio HESS è significativamente più energetica del previsto. Questa scoperta solleva interrogativi sui processi di accelerazione che si verificano in oggetti astrofisici altamente magnetici. Ciò suggerisce anche che potrebbe essere necessario rivedere la nostra attuale comprensione del comportamento delle pulsar.

La pulsar Vela si trova relativamente vicino alla Terra, il che la rende un candidato ideale per studi osservativi dettagliati. Le osservazioni presso l’osservatorio HESS, che utilizza una serie di telescopi in Namibia, forniscono preziose informazioni sulla natura delle pulsar e sui fenomeni che si verificano all’interno delle loro magnetosfere.

Questa scoperta rivoluzionaria sarà pubblicata sulla rivista Nature Astronomy. Apre la strada a ulteriori ricerche e a una comprensione più profonda degli ambienti estremi e dei meccanismi di accelerazione presenti nelle pulsar.

Fonte:

– L’High Energy Stereoscopic System (HESS), una serie di telescopi in Namibia utilizzati per studiare i raggi gamma cosmici

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), istituti di ricerca francesi coinvolti nello studio

Definizioni:

– Pulsar: stelle morte piccole e dense che emettono fasci di radiazioni elettromagnetiche.

– Magnetosfera: la regione dello spazio che circonda un oggetto celeste, in cui il campo magnetico dell'oggetto domina il comportamento delle particelle cariche.

– Astrofisico: relativo allo studio dei fenomeni fisici che si verificano nello spazio.