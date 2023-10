Una raccolta di segnali divertenti e luoghi insoliti

Questo articolo esplora alcuni segnali divertenti e luoghi insoliti che hanno attirato l'attenzione dei lettori. Un lettore suggerisce che invece di confrontare la dimensione di un'area con il volume di un asteroide, sarebbe meglio utilizzare un punto di riferimento familiare come il porto di Sydney. Un altro lettore condivide la storia di qualcuno che raccoglieva segni interessanti da tutto il mondo. Uno dei segnali preferiti proveniva da un treno svizzero che diceva: "È vietato saltare su e giù mentre il treno è in movimento". Un altro cartello memorabile è stato visto nel quartiere Ginza di Tokyo, che dichiarava: "Qui è un ottimo posto per avere incidenti".

Altri lettori condividono i loro incontri con segni divertenti. Un lettore ricorda di aver visto due segnali in un parcheggio, uno che diceva “Wayout” e un altro che diceva “Parcheggio”, immaginando il potenziale per movimenti spettacolari dei veicoli. Un altro lettore ricorda un cartello a Londra che originariamente diceva: “Private Mews. Divieto di parcheggio", ma è stato modificato in: "Scuderie private. Non è consentito abbaiare."

Nell'articolo si parla anche dell'app What3words, un sistema di geocodifica in grado di individuare qualsiasi luogo sulla Terra con una risoluzione di circa tre metri. L'app genera nomi casuali per ciascuna posizione, ma sembra esserci un pizzico di umorismo in alcuni dei nomi generati. Ad esempio, un lettore ha inserito "voice.truth.treaty" e ha ottenuto una località remota in Alaska, mentre inserendo "truths.voices.treaty" ha portato a un punto in Victoria. Un altro lettore ha scoperto che “barn.full.hello” si riferiva a una piazza all’interno del Parlamento a Canberra.

Nel complesso, questo articolo mette in mostra segnali divertenti e luoghi inaspettati che hanno catturato l'attenzione e il fascino dei lettori. Mette in risalto la gioia e l'umorismo che si possono trovare in luoghi e incontri inaspettati.

Fonte:

- [email protected]