La missione Psiche: esplorare un asteroide ricco di metalli

La missione Psyche, il cui lancio è previsto per il 5 ottobre 2023, mira a esplorare l’asteroide Psyche, che fluttua nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati sono incuriositi dall'asteroide perché alcuni credono che potrebbero essere i resti del nucleo ricco di ferro di un pianeta fallito, che potrebbe valere l'incredibile cifra di 10,000 quadrilioni di dollari. Tuttavia, si ipotizza che Psiche possa effettivamente essere un “mucchio di macerie” piuttosto che un solido asteroide metallico.

Guidata dall'Arizona State University, la missione invierà un veicolo spaziale in orbita attorno a Psiche per tre anni, durante i quali gli scienziati sperano di scoprire maggiori informazioni sulle origini dell'asteroide e sulla sua topografia. Mirano anche a determinare l’età della sua superficie, che potrebbe fornire informazioni sulla composizione interna dei pianeti terrestri come la Terra.

Sebbene stimare il valore degli oggetti spaziali sia difficile, le potenziali risorse metalliche di Psiche sono state valutate a una quantità astronomica. Tuttavia, la NASA chiarisce che la missione non riguarda l'estrazione dell'asteroide, ma piuttosto lo studio per saperne di più sugli asteroidi e sulla formazione dei pianeti terrestri.

Psiche, dal nome della dea greca dell'anima, misura circa 140 miglia di diametro e ha una superficie di circa 64,000 miglia quadrate. Le attuali stime di densità indicano che l'asteroide è composto per il 30-60% da metallo in volume, suggerendo una possibile separazione della sua composizione in un nucleo di ferro e un mantello roccioso a causa di una collisione passata.

La navicella spaziale trasporterà tre strumenti principali per indagare Psiche: un imager multispettrale, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni e un magnetometro. Questi strumenti cattureranno immagini, misureranno la composizione elementare e controlleranno l’eventuale campo magnetico residuo, rispettivamente.

Inoltre, la navicella spaziale Psyche utilizzerà un sistema di telecomunicazioni radio in banda X per mappare la gravità e la struttura dell'asteroide. La missione include un sorvolo di Marte nel maggio 2026 per un'assistenza gravitazionale prima di entrare in orbita attorno a Psiche.

In conclusione, la missione Psiche rappresenta un passo significativo nella nostra comprensione degli asteroidi e della formazione dei pianeti terrestri. Studiando l’asteroide ricco di metalli, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulla composizione e sulla storia dei corpi celesti nel nostro sistema solare.

Fonte:

– Nasa

- Arizona State University