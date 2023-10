La NASA lancerà la missione Psyche con il razzo Falcon Heavy di SpaceX

La NASA è pronta a lanciare la sua prossima missione Psyche utilizzando il razzo Falcon Heavy di SpaceX, segnando il primo utilizzo da parte dell'agenzia del potente razzo per una delle sue missioni. Il lancio è previsto per il 13 ottobre alle 10:19 ora orientale, dopo un ritardo dal 12 ottobre a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Con una probabilità del 40% che il tempo sia favorevole durante questa finestra di lancio istantanea, si prevede che la missione procederà come previsto.

La missione Psyche sarà l'ottavo volo del Falcon Heavy, ma il primo dedicato alla NASA. In precedenza, il razzo è stato utilizzato per clienti commerciali e militari statunitensi dopo il suo lancio dimostrativo di successo nel febbraio 2018. Per questa missione, il Falcon Heavy opererà nella categoria 3 del Launch Service Program della NASA, riservata a missioni di alto valore con ampia agenzia. recensioni e lanci di successo.

Negli ultimi anni, la NASA ha fatto sempre più affidamento sul Falcon Heavy per le sue missioni principali a causa del ritiro dell'Atlas 5 della United Launch Alliance e dei ritardi con altri razzi. Il razzo è attualmente contratto per il lancio del satellite meteorologico GOES-U, della missione scientifica planetaria Europa Clipper, dei primi due moduli del Gateway lunare e dell'osservatorio del telescopio spaziale romano.

SpaceX ha preso accordi con la NASA per quanto riguarda il lancio di Psiche. Su richiesta della NASA, la società ha rinviato il lancio del Falcon 9 dei satelliti Starlink per dare priorità al lancio del Falcon Heavy. Questo ritardo fornisce agli ingegneri della NASA tempo sufficiente per valutare i dati di un lancio precedente prima di approvare il lancio del Falcon Heavy. Come per il Falcon 9, la NASA ha accettato la riutilizzabilità di alcuni componenti del Falcon Heavy, inclusi i due booster laterali che effettueranno il loro quarto lancio nella missione Psyche.

Sebbene la riutilizzabilità si estenda ad alcuni componenti, le carenature del carico utile non verranno riutilizzate per la missione Psiche. Tuttavia, la NASA ha avviato discussioni con SpaceX sul riutilizzo delle carenature per lanci futuri, con l’obiettivo di implementare il riutilizzo delle carenature entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Nel complesso, la missione Psyche rappresenta un'importante pietra miliare nella collaborazione della NASA con SpaceX ed evidenzia la crescente dipendenza dell'agenzia dal Falcon Heavy per le sue missioni scientifiche ed esplorative critiche.

Fonti: NASA, SpaceX