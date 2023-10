Gli scienziati esplorano gli effetti della pseudogravità nei cristalli fotonici

By

Gli scienziati del Kyoto Institute of Technology sono riusciti a distorcere con successo i cristalli fotonici per imitare la flessione della luce mentre passa attraverso un campo gravitazionale, come descritto dalla teoria generale della relatività di Einstein. Guidato dall'ingegnere elettronico Kanji Nanjyo, il team ha deciso di indagare se la distorsione del reticolo nei cristalli fotonici potesse produrre effetti di pseudogravità. Miravano a replicare la deflessione della luce che si verifica quando oggetti massicci curvano lo spazio-tempo.

"Abbiamo trovato un mezzo per piegare la luce all'interno di determinati materiali, proprio come la gravità piega la traiettoria degli oggetti", spiega la professoressa Kyoko Kitamura dell'Università di Tohoku.

Creando artificialmente cristalli fotonici di silicio e deformando la spaziatura tra i loro elementi ordinati, i ricercatori sono stati in grado di alterare l'interazione della luce con il cristallo, risultando in un raggio curvo simile al passaggio della luce attorno a un buco nero. Hanno osservato il raggio mentre passava attraverso il cristallo e hanno convalidato i loro sforzi sperimentali.

I cristalli fotonici possiedono nanostrutture altamente ordinate dove l'indice di rifrazione della luce cambia periodicamente, dando origine ad un effetto iridescente. Questo fenomeno li rende un'analogia adatta per lo spazio-tempo, con le loro strutture che ricordano le geodetiche. I cristalli sono relativamente facili da creare disponendo due materiali che interagiscono con la luce in modo diverso.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre la comprensione della gravità. La distorsione dei cristalli fotonici per effetti di pseudogravità ha potenziali applicazioni nell'ottica e nella tecnologia delle comunicazioni. Il fisico Masayuki Fujita dell’Università di Osaka evidenzia la potenziale applicazione nella comunicazione 6G, affermando che “tale orientamento del raggio nel piano entro la gamma dei terahertz potrebbe essere sfruttato”.

Lo studio suggerisce inoltre che i cristalli fotonici potrebbero avere un ruolo nella fisica dei gravitoni, ampliando le possibilità di questo campo di ricerca. I risultati del team sono stati pubblicati su Physical Review A.

