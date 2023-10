Stelle filanti e filamenti: assistenza nella formazione stellare

By

Un nuovo studio condotto dagli scienziati dell’Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre ha rivelato il ruolo delle stelle filanti e dei filamenti nel processo di formazione stellare. Queste stelle filanti e filamenti agiscono come canali che si estendono dall'interno del presepe stellare, fornendo gas fresco per nutrire la protostella mentre cresce.

Tradizionalmente, gli astronomi credevano che il presepe, o nuvola molecolare, fornisse tutti i nutrienti necessari alla formazione delle protostelle. Tuttavia, il recente studio mostra che l’assistenza esterna, sotto forma di stelle filanti e filamenti, svolge un ruolo cruciale nel processo di nascita delle stelle. Il gruppo di ricerca ha trovato una connessione tra questi filamenti e stelle filanti e l’attività di formazione stellare.

Per comprendere le dinamiche in gioco, il team si è concentrato su una stella nella regione Barnard 5, situata nella costellazione del Perseo. Utilizzando l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Cile e altri due telescopi, il team ha tracciato il viaggio del gas dall'esterno del filamento contenente la protostella al disco protostellare. I dati di ALMA hanno rivelato che gli streamer si alimentano direttamente nel disco protostellare.

La scoperta di questi filamenti e stelle filanti fornisce preziose informazioni sul processo di formazione stellare. Mostra che la formazione stellare è un processo multiscala, che collega i giovani oggetti stellari con la nube parentale. Inoltre, suggerisce che questo processo dinamico di alimentazione della giovane stella potrebbe potenzialmente influenzare l’intero processo di formazione del disco e dei pianeti. Sono necessarie ulteriori osservazioni per confermare questa ipotesi.

Questi filamenti e stelle filanti non solo influiscono sulla formazione stellare, ma influenzano anche la composizione chimica dei futuri pianeti. Il materiale proveniente dalle stelle filanti e dai filamenti inietta gas chimicamente fresco proveniente da altre parti della nebulosa nel disco protoplanetario. Questo materiale incontaminato, non toccato dalle temperature e dalle pressioni del presepe, lascerà un’impronta chimica distinta sui pianeti appena nati.

In conclusione, questo studio fa luce sull’interconnessione di varie scale nel processo di formazione stellare. Evidenzia l’impatto significativo di stelle filanti e filamenti sull’evoluzione delle stelle e dei pianeti nascenti. La comprensione di queste strutture fornirà agli astronomi preziose informazioni su altre regioni di formazione stellare e sulle complessità della nascita delle stelle e dei loro sistemi planetari.

