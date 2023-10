Un nuovo studio rivela il ruolo delle stelle filanti e dei filamenti nella formazione stellare

Un recente studio condotto dagli scienziati dell’Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre fa luce sul ruolo delle stelle filanti e dei filamenti nel processo di formazione stellare. In precedenza, si credeva che le stelle si formassero esclusivamente all’interno di nubi molecolari. Tuttavia, questo studio mostra che anche le stelle filanti e i filamenti che si estendono dall’interno della nube molecolare svolgono un ruolo cruciale nel fornire gas fresco per nutrire le protostelle in crescita.

Il processo standard di nascita delle stelle inizia con dense nubi molecolari, dove il materiale inizia ad accumularsi preferenzialmente in un'area. Quando la nube si contrae a causa dell’autogravità, attira più materiale finché le temperature e le pressioni non diventano sufficientemente elevate da consentire la formazione di una protostella. Alla fine inizia la fusione nucleare e nasce una stella. L'intero processo richiede milioni di anni e coinvolge vari fattori come i campi magnetici.

Lo studio si è concentrato su una stella nella regione Barnard 5, utilizzando i telescopi e l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) per esaminare i filamenti e le stelle filanti. Il team ha scoperto che queste strutture sono condotti per il gas fresco dalla nebulosa più grande al disco protostellare che circonda la stella in via di sviluppo. I risultati suggeriscono che il processo di formazione stellare è multiforme, con gli streamer che svolgono un ruolo cruciale nel collegare i giovani oggetti stellari con la nube madre.

Inoltre, lo studio evidenzia le implicazioni per la formazione dei pianeti. I pianeti si formano dal materiale del disco protostellare e saranno influenzati dalla composizione chimica del gas in arrivo. Le stelle filanti e i filamenti portano materiale incontaminato che non è stato influenzato dalle temperature e dalle pressioni all'interno del presepe stellare. Pertanto, la composizione dei pianeti appena nati in regioni come Barnard 5 porterà le impronte chimiche dei materiali in arrivo.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla complessità della formazione stellare e sottolinea l’interconnessione di varie scale nel processo. Comprendere il ruolo delle stelle filanti e dei filamenti nella formazione stellare e planetaria è essenziale per svelare i misteri del nostro universo.

Fonte: Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre, l'astronomia e l'astrofisica