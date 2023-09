Polvere nel vento

Le nuvole non sono solo un bellissimo fenomeno naturale, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel clima terrestre bloccando e intrappolando le radiazioni. Per comprendere meglio la fisica delle nuvole, i ricercatori hanno recentemente condotto uno studio sulla polvere glaciale in Alaska. Hanno scoperto che la polvere all’interno delle nuvole facilita la formazione di cristalli di ghiaccio, che influenzano la velocità con cui le nuvole si disperdono. Rispetto alla polvere proveniente dagli ambienti desertici a bassa latitudine, la polvere studiata in Alaska si è rivelata più attiva come materiale nucleante del ghiaccio. La presenza di componenti biologici come le proteine ​​nella polvere probabilmente ne ha potenziato le proprietà nucleanti del ghiaccio.

Nell'ottobre 2019, le scienziate atmosferiche Sarah Barr e Bethany Wyld hanno intrapreso una spedizione per la raccolta della polvere nella Copper River Valley in Alaska. Il tempismo e la posizione erano strategici, poiché il limo glaciale viene regolarmente sollevato nell'atmosfera da forti venti durante la fine dell'estate e l'autunno. I ricercatori hanno utilizzato un dispositivo chiamato dispositivo di simulazione a cascata multistadio per raccogliere la polvere aerodispersa in diverse gamme di dimensioni. Hanno poi condotto esperimenti di laboratorio, imitando le goccioline d’acqua presenti nelle nuvole, per osservare come la polvere influenzasse il processo di congelamento.

Sorprendentemente, le goccioline si sono congelate a temperature più elevate del previsto, il che indicava la presenza di particelle nucleanti di ghiaccio nella polvere. I ricercatori hanno escluso una spiegazione chimica per questo fenomeno e hanno rivolto la loro attenzione a fattori biologici. È stato scoperto che la polvere proveniente da ambienti aridi come i deserti fa affidamento esclusivamente sul suo contenuto di minerali per l’attività nucleante del ghiaccio. Tuttavia, la polvere proveniente da regioni biologicamente attive tende a contenere materiale biologico come le proteine, che possono interagire con le molecole d’acqua per favorire la formazione di cristalli di ghiaccio.

Il team ha proposto che la polvere della Copper River Valley in Alaska, ricca di microrganismi e funghi, contenga probabilmente proteine ​​che contribuiscono alla sua attività di nucleazione del ghiaccio. Per verificare questa ipotesi, hanno fatto bollire campioni di acqua carica di polvere per distruggere le proteine ​​e hanno misurato il cambiamento nell’attività nucleante del ghiaccio. I risultati hanno mostrato una diminuzione dell'attività dopo l'ebollizione, confermando la presenza di proteine ​​nella polvere.

Comprendere la formazione dei cristalli di ghiaccio all’interno delle nuvole è fondamentale per prevedere le precipitazioni e la dispersione delle nuvole. Gli attuali modelli climatici presuppongono che le nuvole persistano più a lungo di quanto non facciano in realtà, portando a potenziali imprecisioni nella previsione degli effetti delle nuvole sul cambiamento climatico. Questo studio evidenzia l’importanza di considerare il ruolo della polvere e dei suoi componenti biologici nella fisica delle nuvole e nei modelli climatici.

Fonte:

– Articolo originale: “Dust in the Wind” di Sarah Derouin in The Scientist