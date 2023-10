Funzione proteica ed espressione genica dipendenti da regioni intrinsecamente disordinate (IDR)

By

Ricerche recenti hanno evidenziato il ruolo critico delle regioni intrinsecamente disordinate (IDR) nella funzione delle proteine ​​e nell'espressione genica. Mentre in precedenza queste regioni erano considerate meno significative a causa della loro natura non strutturata, uno studio innovativo pubblicato su Cell ha rivelato il loro ruolo essenziale nella regolazione della cromatina e nell’espressione genica.

Lo studio si è concentrato sulle regioni disordinate del complesso cBAF, un gruppo di proteine ​​responsabili del dipanamento del DNA e dell’attivazione dell’espressione genica all’interno del nucleo. È stato scoperto che le mutazioni negli IDR delle subunità cBAF ARID1A e ARID1B, frequentemente riscontrate nel cancro e nei disturbi dello sviluppo neurologico, interrompono il rimodellamento della cromatina e l'espressione genica.

I ricercatori hanno scoperto che questi IDR formano condensati, ovvero piccole goccioline che si separano dal fluido cellulare. Questi condensati consentono alle proteine ​​e alle biomolecole di riunirsi in luoghi specifici per le attività cellulari. Mentre era noto il coinvolgimento dei condensati in vari processi cellulari, il loro ruolo nel rimodellamento della cromatina era precedentemente sconosciuto.

Lo studio ha esaminato ulteriormente diverse mutazioni negli IDR del complesso cBAF e il loro impatto sulla formazione di condensati e sul reclutamento di proteine ​​partner necessarie per l'espressione genica. Questi risultati forniscono informazioni sui meccanismi alla base di queste mutazioni e sui loro effetti sui processi cellulari, che potrebbero potenzialmente portare a nuove strategie terapeutiche.

Questa ricerca amplia la nostra comprensione del significato degli IDR nella funzione delle proteine ​​ed evidenzia il loro ruolo nella fisiologia e nella malattia. Inoltre, fa luce sulla specificità della sequenza e sulla funzione degli IDR, offrendo implicazioni per il targeting terapeutico dei condensati e dei loro costituenti.

