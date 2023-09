I primi esseri umani costruivano strutture in legno oltre 476,000 anni fa, rivela uno studio

Gli archeologi dell'Università di Liverpool e dell'Università di Aberystwyth hanno scoperto prove che dimostrano che gli esseri umani costruivano strutture in legno molto prima di quanto si credesse in precedenza. I ricercatori hanno portato alla luce del legno ben conservato in un sito a Kalambo Falls, nello Zambia, che si stima abbia almeno 476,000 anni e sia antecedente all'evoluzione dell'homo sapiens.

La scoperta è significativa perché fornisce la prima prova di esseri umani che hanno intenzionalmente realizzato tronchi per adattarli insieme. I segni di taglio di utensili in pietra sul legno suggeriscono che i primi esseri umani modellarono e unirono due grandi tronchi, potenzialmente come fondamento di una piattaforma o parte di un'abitazione. Ciò mette in discussione la precedente idea secondo cui gli umani dell’età della pietra erano esclusivamente nomadi.

Utilizzando tecniche di datazione con luminescenza, gli esperti dell’Università di Aberystwyth hanno determinato l’età dei reperti esaminando l’ultima volta in cui i minerali nella sabbia circostante sono stati esposti alla luce solare. Ciò consente ai ricercatori di mettere insieme una comprensione più completa dell’evoluzione umana e di come la tecnologia si è sviluppata durante l’età della pietra.

I ricercatori sono coinvolti nel progetto Deep Roots Of Humanity, che esplora lo sviluppo della tecnologia umana nell'età della pietra, finanziato dall'Arts and Humanities Research Council del Regno Unito. Il progetto ha collaborato con la Commissione nazionale per la conservazione del patrimonio dello Zambia, il Museo Livingstone, il Museo Moto Moto e il Museo Nazionale di Lusaka.

Il professor Larry Barham, dell’Università di Liverpool, ha osservato che questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sui nostri primi antenati. Ha dichiarato: “Hanno trasformato l’ambiente circostante per rendere la vita più facile, anche solo costruendo una piattaforma su cui sedersi in riva al fiume per svolgere le faccende quotidiane. Queste persone erano più simili a noi di quanto pensassimo.

Si prevede che lo scavo presso le cascate di Kalambo, un sito eccezionale e un importante patrimonio culturale per lo Zambia, produrrà ulteriori scoperte entusiasmanti man mano che il progetto continua il suo lavoro.