Gli archeologi scoprono prove dei primi esseri umani che creavano strutture in legno

Gli archeologi dell'Università di Liverpool e dell'Università di Aberystwyth hanno scoperto prove che gli esseri umani costruivano strutture in legno molto prima di quanto si pensasse in precedenza. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, descrivono in dettaglio lo scavo di legno ben conservato nelle cascate Kalambo, nello Zambia, che si ritiene abbia almeno 476,000 anni.

I ricercatori hanno trovato segni di taglio di utensili in pietra sul legno, indicando che i primi esseri umani modellarono e unirono due grandi tronchi per creare una struttura, forse una piattaforma o parte di un'abitazione. Questa è la prima prova conosciuta in qualsiasi parte del mondo della lavorazione deliberata del legno. La scoperta mette in discussione l’idea che gli esseri umani dell’età della pietra fossero nomadi.

Il Prof. Larry Barham dell'Università di Liverpool ha affermato che questa scoperta ha cambiato la percezione dei nostri primi antenati. Ha sottolineato che questi individui non vivevano solo nell’età della pietra, ma usavano la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa di nuovo e unico. La capacità di trasformare l'ambiente circostante e di semplificare la vita era evidente nella creazione di una piattaforma in riva al fiume per le faccende quotidiane.

Gli esperti dell'Università di Aberystwyth hanno impiegato tecniche di datazione con luminescenza per determinare l'età dei reperti. Questi metodi hanno rivelato l’ultima volta in cui i minerali nella sabbia circostante sono stati esposti alla luce solare. Il Prof. Geoff Duller ha commentato che datare reperti così antichi è impegnativo, ma questa svolta consente una comprensione più profonda dell’evoluzione umana risalendo più indietro nel tempo.

Il sito di Kalambo Falls era stato precedentemente scavato negli anni '1960, ma fino ad ora i reperti in legno non potevano essere datati con precisione. Questa ricerca fa parte del progetto Deep Roots Of Humanity, che indaga lo sviluppo tecnologico umano durante l’età della pietra. Il progetto è finanziato dall'Arts and Humanities Research Council del Regno Unito e coinvolge team della National Heritage Conservation Commission dello Zambia, del Livingstone Museum, del Moto Moto Museum e del Museo Nazionale di Lusaka.

L’importanza del sito delle cascate Kalambo come importante patrimonio culturale per lo Zambia è ora meglio compresa. Il team di Deep Roots prevede scoperte ancora più entusiasmanti mentre continua il suo lavoro nelle sabbie impregnate d'acqua delle cascate Kalambo.

Fonte:

- Natura

– Università di Liverpool

– Università di Aberystwyth