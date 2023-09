Le prime prove di strutture in legno realizzate dai primi esseri umani trovate in Zambia

Scienziati dell'Università di Liverpool e dell'Università di Aberystwyth hanno fatto una scoperta straordinaria alle cascate Kalambo in Zambia. Secondo il loro studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno portato alla luce un legno ben conservato che si ritiene abbia almeno 476,000 anni, prima dell'evoluzione dell'Homo sapiens. Il legno presenta segni di taglio di utensili in pietra, che indicano che i primi esseri umani modellarono e unirono deliberatamente due grandi tronchi per costruire una struttura, potenzialmente una piattaforma o parte di un'abitazione.

Questa scoperta di Kalambo Falls rappresenta la prima prova al mondo di esseri umani che fabbricano intenzionalmente tronchi per adattarli insieme. Queste intricate tecniche di lavorazione del legno mettono in discussione la convinzione prevalente secondo cui gli esseri umani dell’età della pietra erano strettamente nomadi. Il professor Larry Barham dell'Università di Liverpool ha osservato che questa scoperta ha cambiato la nostra comprensione dei nostri primi antenati. Ha sottolineato che questi individui non erano semplicemente esseri primitivi, ma piuttosto usavano la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa di innovativo e senza precedenti.

L’età di questi manufatti in legno è stata determinata utilizzando tecniche di datazione con luminescenza, che valutano l’ultima volta in cui i minerali nella sabbia circostante sono stati esposti alla luce solare. La datazione con luminescenza consente ai ricercatori di datare reperti risalenti a periodi di tempo molto precedenti e di mettere insieme un quadro più chiaro dell’evoluzione umana. Il sito delle cascate Kalambo fu scavato negli anni '1960, ma fino ad ora l'età del bosco era rimasta incerta.

La ricerca, parte del progetto Deep Roots Of Humanity, fa luce sullo sviluppo della tecnologia umana durante l’età della pietra. Il progetto, finanziato dall'Arts and Humanities Research Council del Regno Unito, ha coinvolto collaborazioni con la Commissione nazionale per la conservazione del patrimonio, il Museo Livingstone, il Museo Moto Moto e il Museo Nazionale di Lusaka in Zambia. Il professor Barham ha espresso entusiasmo per le future scoperte presso il sito di Kalambo Falls, sottolineandone l'importanza come straordinario patrimonio culturale per lo Zambia.

Questa ricerca innovativa mette a fuoco la straordinaria creatività e ingegnosità dei nostri antichi antenati umani, rivelando che erano molto più sofisticati di quanto si credesse in precedenza.

Fonte:

– Università di Liverpool

– Natura (Diario)