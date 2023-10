L'importanza di comprendere i conflitti internazionali: un progetto rivoluzionario

By

Un nuovo progetto di ricerca guidato dall’Università dell’Alabama (UA) ha raccolto dati sui conflitti internazionali verificatisi negli ultimi 200 anni. L’International Conflect Data Project mira a fornire informazioni accurate che consentano ai politici e agli scienziati politici di comprendere e prevedere meglio gli esiti degli scontri ad alto rischio tra nazioni.

Il progetto ha prodotto otto set di dati, attingendo a circa 35,000 fonti storiche, per identificare oltre 30,000 eventi e 1,900 confronti internazionali. Espande e corregge i database precedenti sui conflitti internazionali fornendo definizioni aggiornate di conflitti. I dati mettono in discussione le ipotesi di lunga data sulle cause e le tattiche degli scontri internazionali.

Il dottor Douglas Gibler, professore e ricercatore di scienze politiche presso l’UA Institute for Social Science Research, afferma che questi set di dati rappresentano un punto di svolta nello studio dei conflitti internazionali. Il progetto è iniziato nel 2009 e ha coinvolto quasi 80 studenti universitari e laureati. Ha portato anche a collaborazioni con altre istituzioni.

Le prime analisi dei dati hanno rivelato che la stragrande maggioranza degli eventi internazionali non porta a conflitti, e solo una piccola percentuale di essi sfocia in guerre con significative vittime militari. Il database pubblico è disponibile per ulteriori studi da parte dell'UA e di altre parti interessate.

L’importanza di comprendere i conflitti internazionali non può essere sottovalutata. Imparando dal passato, le nazioni possono evitare di ripetere gli errori storici e lavorare verso soluzioni pacifiche. I politici e i ricercatori hanno ora accesso a dati completi e affidabili che possono aiutare nei loro sforzi per analizzare e prevedere gli esiti dei confronti internazionali. Questo progetto costituisce una risorsa preziosa per coloro che cercano informazioni sulla complessità dei conflitti globali.

Fonte: Università dell'Alabama a Tuscaloosa (nessun URL fornito)