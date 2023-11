Nuove intuizioni sul miglioramento del trattamento delle acque reflue attraverso fotocatalizzatori organici supramolecolari

Gli inquinanti organici refrattari presenti nei flussi di acque reflue industriali e domestiche rappresentano una minaccia significativa per l’ambiente e la salute umana. Raggiungere la completa rimozione di questi contaminanti è fondamentale per migliorare la qualità dell’acqua e promuovere il progresso sostenibile. I processi di ossidazione avanzata (AOP), in particolare gli AOP eterogenei, sono emersi come soluzioni promettenti per i sistemi decentralizzati di trattamento delle acque reflue. Tuttavia, gli AOP tradizionali spesso richiedono un input energetico eccessivo, rendendo necessarie alternative più convenienti.

La fotocatalisi eterogenea, che utilizza semiconduttori organici come g-C3N4, ha attirato l'attenzione come strategia AOP sostenibile grazie alla sua facilità di separazione e utilizzo della luce solare. Sebbene i fotocatalizzatori inorganici ampiamente utilizzati mostrino una solida stabilità, il loro intervallo limitato di assorbimento della luce solare e la bassa capacità di assorbimento degli inquinanti organici ostacolano l’efficienza complessiva. Al contrario, i semiconduttori organici offrono un utilizzo ad ampio spettro ed eccellenti capacità di adsorbimento. Tuttavia, la generazione di eccitoni di Frenkel ad alta energia di legame ostacola l'efficiente separazione degli elettroni e delle lacune fotogenerati.

Per superare queste sfide, un gruppo di ricerca guidato dal Prof. Yongfa Zhu dell’Università di Tsinghua ha compiuto progressi significativi nella fotocatalisi organica per la degradazione degli inquinanti. Hanno sviluppato sistemi fotocatalitici organici supramolecolari e polimerici che migliorano l'efficienza di utilizzo della luce espandendo l'ambito di assorbimento alla regione del vicino infrarosso. Inoltre, hanno scoperto il ruolo dei dipoli e dell'ordine cristallino nella modulazione del campo elettrico incorporato, consentendo un'efficiente migrazione della carica e migliorando significativamente i tassi di degradazione degli inquinanti.

Inoltre, il team ha introdotto un nuovo approccio per la mineralizzazione ad alto flusso di inquinanti organici, combinando la generazione di H2O2 in situ e la reazione di Fenton sotto luce visibile. Questo sistema sinergico raggiunge una mineralizzazione ad alto flusso senza la necessità di ulteriori ossidanti, elevando il tasso di mineralizzazione degli inquinanti dal 30% a oltre il 90%.

Questi risultati, pubblicati sul Chinese Journal of Catalysis, non solo contribuiscono all’implementazione pratica del trattamento fotocatalitico dell’acqua, ma servono anche come prezioso riferimento per i ricercatori in questo campo. Con un’ulteriore ottimizzazione e aumento di scala, i fotocatalizzatori organici supramolecolari hanno un grande potenziale per rivoluzionare il trattamento delle acque reflue e affrontare i limiti dei metodi tradizionali.

Il trattamento delle acque reflue deve affrontare sfide legate alla rimozione efficiente degli inquinanti organici refrattari, alla limitata capacità di trattamento e alla necessità di soluzioni economicamente vantaggiose.

La fotocatalisi prevede l'utilizzo di un catalizzatore per accelerare una reazione chimica utilizzando la luce come fonte di energia. Nel trattamento delle acque reflue, la fotocatalisi può essere utilizzata per degradare e mineralizzare gli inquinanti organici.

I fotocatalizzatori organici supramolecolari e polimerici sono un tipo di semiconduttore organico che può utilizzare efficacemente la luce solare per la degradazione degli inquinanti. Questi fotocatalizzatori offrono un utilizzo ad ampio spettro e un'elevata capacità di adsorbimento.

I fotocatalizzatori organici supramolecolari migliorano il trattamento delle acque reflue aumentando l’efficienza di utilizzo della luce, migliorando la migrazione della carica e ottenendo una mineralizzazione ad alto flusso degli inquinanti organici sotto la luce visibile.

Il team del Prof. Yongfa Zhu ha compiuto progressi significativi nell'affrontare i limiti dei metodi tradizionali di trattamento delle acque reflue. Le loro scoperte contribuiscono all'implementazione pratica del trattamento fotocatalitico dell'acqua e forniscono preziose informazioni ai ricercatori in questo campo.