La NASA e la Boeing si preparano per la prima missione con equipaggio dello Starliner sulla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA e Boeing stanno lavorando diligentemente alle fasi finali delle attività di verifica e validazione per il primo volo della navicella spaziale Boeing Starliner con astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sebbene l’obiettivo iniziale fosse quello di avere il veicolo spaziale pronto per il volo a marzo, una valutazione del manifesto di lancio ha portato alla decisione di programmare il lancio ad aprile per accogliere meglio le prossime rotazioni dell’equipaggio e le missioni di rifornimento del carico in primavera.

L'imminente Boeing Starliner Crew Flight Test (CFT) della NASA segnerà la prima missione con equipaggio del veicolo spaziale appositamente progettato per il trasporto di astronauti da e verso il laboratorio orbitale. Gli abili astronauti Butch Wilmore e Suni Williams sono pronti a imbarcarsi in questa storica missione una volta che la navicella spaziale avrà soddisfatto con successo i rigorosi requisiti di sicurezza della NASA.

Boeing ha compiuto progressi significativi nella preparazione dello Starliner per la CFT. La rimozione del nastro nella cupola superiore della cabina dell'equipaggio è già stata completata e sono in corso sforzi per rimuovere o sistemare il nastro nella cupola inferiore della navicella. Si prevede che queste attività di riparazione dell'hardware si concluderanno entro le prossime settimane, seguite da valutazioni finali per garantire che qualsiasi nastro rimanente presenti un livello di rischio accettabile.

Per rispettare l'attuale data di lancio prevista, entro la fine di quest'anno un set di paracadute sarà consegnato e installato sulla navicella spaziale CFT. Verrà condotto un ulteriore test di caduta per il paracadute frenante e principale aggiornato dello Starliner, incorporando miglioramenti di progettazione per aumentare la sicurezza del sistema. Il test di caduta è previsto per l'inizio del 2024.

Boeing e NASA stanno inoltre pianificando modifiche alle valvole del sistema di controllo termico attivo per migliorare la funzionalità a lungo termine sulla base delle lezioni apprese da un problema con la valvola di bypass del radiatore all'inizio di quest'anno. Sono state apportate le modifiche hardware necessarie e si sta lavorando per prevenire problemi simili in futuro.

Si stanno facendo progressi sui prodotti di certificazione richiesti per la prova di volo, di cui circa il 98% è già stato completato. La NASA e la Boeing prevedono di chiudere i rimanenti prodotti di certificazione per il CFT all'inizio del prossimo anno. Inoltre, sono stati compiuti progressi significativi nel soddisfare i requisiti per il controllo manuale del veicolo spaziale da parte dell'equipaggio e per l'analisi del sistema di interruzione.

L'ultima versione del software di volo Starliner per la CFT ha completato con successo i test di qualificazione ed è attualmente sottoposta a test standard di integrazione hardware e software. Allo stesso tempo, l’equipaggio e i moduli di servizio del veicolo spaziale rimangono integrati, in attesa della continuazione delle normali procedure pre-volo.

Il razzo Atlas V della United Launch Alliance, che trasporterà la navicella spaziale Starliner, è già arrivato in Florida alla stazione spaziale di Cape Canaveral. Il processo di integrazione tra il razzo e la navicella spaziale avrà luogo a tempo debito.

Gli astronauti della NASA che faranno parte della missione CFT si stanno addestrando attivamente per la loro missione di circa otto giorni sulla ISS. Questa formazione completa include simulazioni in tutte le fasi del volo, lavorando a stretto contatto con le operazioni e i team di supporto alla missione.

Prima del CFT, Starliner ha completato con successo due test di volo senza equipaggio, incluso l'Orbital Flight Test-2, durante il quale si è attraccato alla stazione spaziale il 21 maggio 2022, per poi atterrare in sicurezza al White Sands Missile Range nel New Mexico.

Per gli ultimi aggiornamenti sui progressi della missione, puoi seguire il blog commerciale dell'equipaggio della NASA o il blog della missione CFT. Ulteriori dettagli sul programma Commercial Crew della NASA possono essere trovati anche sul blog dell'equipaggio commerciale, @commercial_crew su Twitter e sulla pagina Facebook dell'equipaggio commerciale.

