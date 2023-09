Sondaggio di rari flussi di plasma caldo nell'atmosfera superiore

Vicino ai poli della Terra, le aurore sono uno spettacolo comune, che mostrano spettacoli di luci colorate nell'alta atmosfera causati dall'interazione tra il vento solare e la magnetosfera del pianeta. Tuttavia, più vicino all'equatore, può verificarsi un fenomeno atmosferico diverso: le derive ioniche subaurorali (SAID).

Gli eventi SAID coinvolgono il rapido flusso verso ovest di plasma caldo attraverso la ionosfera. Questi eventi sono stati associati a strutture visibili nel cielo, come archi rossi aurorali stabili (SAR) e forte aumento della velocità di emissione termica (STEVE). In genere, gli eventi SAID si verificano tra il tramonto e la mezzanotte, ma sono stati rilevati casi di flussi SAID dopo la mezzanotte.

In un recente studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Space Physics, i ricercatori si sono concentrati su 15 eventi SAID post-mezzanotte rilevati vicino al Sud America nel 2013. Analizzando i dati provenienti da varie fonti, inclusi programmi satellitari e misure dell'attività aurorale, hanno studiato le caratteristiche e formazione di questi rari eventi.

I ricercatori hanno scoperto che gli eventi SAID post-mezzanotte, simili agli eventi prima della mezzanotte, sono il risultato della complessa interazione tra le condizioni ionosferiche e le dinamiche geomagnetiche. L’interazione include la formazione di campi elettrici e interazioni onda-particella, che agiscono come fonti di calore localizzate.

Questi risultati migliorano la comprensione delle dinamiche del plasma dell’alta atmosfera e del loro potenziale di interrompere i segnali radar per il tracciamento satellitare e altre applicazioni critiche. Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero fornire preziose informazioni sul modo in cui gli eventi SAID e i fenomeni ad essi associati possono avere un impatto sull’atmosfera terrestre.

