La sonda solare Parker batte i record come l'oggetto più veloce realizzato dall'uomo

La sonda solare Parker della NASA ha compiuto un'impresa straordinaria diventando l'oggetto creato dall'uomo più veloce mai creato, sfrecciando attraverso il sistema solare a una velocità di 394,736 miglia all'ora. Questo traguardo è stato raggiunto il 27 settembre durante il 17° giro della missione attorno al Sole. La sonda, progettata per raccogliere dati sulle particelle cariche e sulle forze magnetiche del Sole, ha superato il precedente record di 364,660 miglia all'ora raggiunto quasi tre anni fa.

Per mettere questa velocità in prospettiva, un aereo potrebbe fare il giro della Terra 15 volte in una sola ora, o viaggiare da New York a Los Angeles in poco più di 20 secondi. Non solo la Parker Solar Probe sta stabilendo record di velocità, ma si sta anche avvicinando al Sole alla distanza record di 7.26 milioni di chilometri, a pochi passi rispettabili dalla superficie sfolgorante del Sole.

Il raggiungimento di queste velocità straordinarie non è dovuto esclusivamente ai potenti propellenti, ma è il risultato di una traiettoria attentamente pianificata. La sonda solare Parker manovra strategicamente attraverso la corona solare utilizzando l'influenza gravitazionale di Venere per rallentare la sua velocità in una spirale gradualmente decrescente.

Il risultato della NASA con la sonda solare Parker mostra il potenziale quando fisica e curiosità si uniscono. Man mano che la sonda continuerà la sua missione, raccoglierà una grande quantità di informazioni che contribuiranno a migliorare la nostra comprensione del comportamento del Sole. Con altre sette orbite da percorrere, possiamo aspettarci di vedere altri record infranti e ulteriori progressi nella nostra conoscenza della nostra stella più vicina.

Fonte: NASA