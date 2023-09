La ricerca di Ashwani Kumar sui biofilm nella resistenza ai farmaci per la tubercolosi

Ashwani Kumar, uno scienziato senior presso il CSIR-Institute of Microbial Technology, Chandigarh, ha ricevuto il Premio Shanti Swarup Bhatnagar per le scienze biologiche per la sua ricerca sui biofilm e sulla resistenza ai farmaci nella tubercolosi. Il laboratorio di Kumar si concentra sulla comprensione dei meccanismi utilizzati dai batteri per sviluppare la resistenza ai farmaci.

I biofilm batterici sono comunità di batteri tenuti insieme da una matrice creata dai batteri. Questi biofilm agiscono come castelli o bunker, permettendo ai batteri di nascondersi dal sistema immunitario e dagli antibiotici. Nel caso della tubercolosi, è noto che i batteri che causano la malattia, chiamati Mycobacterium tuberculosis (Mtb), sono patogeni intracellulari. Tuttavia, la ricerca di Kumar mette in discussione l'idea che Mtb non possa formare biofilm.

Il suo laboratorio ha scoperto che la riduzione dello stress nell'ambiente polmonare induce Mtb a formare biofilm. Hanno anche dimostrato che le cellule Mtb utilizzano la cellulosa, un polimero presente nelle pareti cellulari delle piante, per produrre questi biofilm. I biofilm rendono le cellule di Mtb insensibili ai farmaci anti-TBC. Tuttavia, la ricerca di Kumar ha scoperto che un enzima chiamato cellulasi può disintegrare i biofilm e rendere i batteri nuovamente sensibili ai farmaci.

Gli esperimenti di Kumar su topi infetti da Mtb hanno dimostrato che la somministrazione di cellulasi nebulizzata aiuta i farmaci anti-TB a uccidere Mtb durante l'infezione. Questa ricerca fornisce nuove informazioni sullo sviluppo della resistenza ai farmaci nella tubercolosi e suggerisce potenziali strategie per combatterla.

La ricerca di Basudeb Dasgupta nell'interfaccia tra astrofisica e fisica delle particelle

Basudeb Dasgupta, fisico del TIFR di Mumbai, ha ricevuto il Premio Shanti Swarup Bhatnagar per le scienze fisiche per il suo lavoro sull'interfaccia tra fisica delle particelle e astrofisica. La sua ricerca si concentra sulla comprensione della connessione tra la fisica dei corpi astronomici e la fisica delle particelle.

Dasgupta spiega che proprio come comprendere gli atomi ci aiuta a comprendere la chimica e le proprietà dei materiali, comprendere la fisica delle particelle ci aiuta a comprendere il comportamento degli oggetti astrofisici. Ad esempio, lo studio delle particelle subatomiche chiamate neutrini può fornire informazioni sull’evoluzione stellare. I neutrini esistono in diversi gusti e possono cambiare da un sapore all'altro. Questo processo avviene all'interno delle stelle massicce e può influenzarne l'evoluzione.

La ricerca di Dasgupta sui neutrini ha previsto un'instabilità che si verifica a causa delle interazioni coerenti di molti neutrini tra loro in un ambiente densamente popolato. Si ritiene che questa instabilità influisca sull'esplosione delle stelle e sulla creazione di elementi chimici essenziali per la vita nell'universo.

Oltre al suo lavoro sui neutrini, Dasgupta studia la misteriosa “materia oscura” di cui si teorizza l’esistenza ma che non è stata ancora completamente spiegata. Le osservazioni delle galassie e dell'universo suggeriscono la presenza di massa extra che non può essere spiegata dalla materia visibile. Comprendere la materia oscura è una delle sfide più importanti della fisica moderna.

Fonte:

– Intervista di Ashwani Kumar: Estratto da [fonte]

– Intervista di Basudeb Dasgupta: Estratto da [fonte]

Nota: gli URL delle fonti non sono inclusi.