Secondo un nuovo studio, le regioni intrinsecamente disordinate delle proteine ​​svolgono un ruolo chiave nell'espressione genica

Un recente studio condotto da ricercatori dell'Università di Princeton, del Dana-Farber Cancer Institute e dell'Università di Washington ha fatto luce sul ruolo critico che le regioni intrinsecamente disordinate (IDR) delle proteine ​​svolgono nella regolazione della cromatina e nell'espressione genica. In precedenza, si pensava che questi IDR avessero interazioni meno precise con le biomolecole rispetto alle proteine ​​ripiegate. Tuttavia, questo studio rivela che gli IDR hanno interazioni specifiche e importanti che sono essenziali per i processi cellulari.

I ricercatori si sono concentrati sulle regioni disordinate del complesso cBAF umano, un gruppo di proteine ​​nel nucleo che regola la struttura del DNA chiamata cromatina, consentendo l’espressione genica. Le mutazioni negli IDR di questo complesso proteico, che si riscontrano frequentemente nel cancro e nei disturbi dello sviluppo neurologico, interrompono la regolazione della cromatina e dell'espressione genica.

Lo studio ha scoperto che gli IDR formano goccioline chiamate condensati, che si separano dal fluido cellulare circostante. Questi condensati consentono alle proteine ​​e ad altre biomolecole di riunirsi in luoghi specifici per svolgere attività cellulari. Le interazioni specifiche che si verificano all'interno di questi condensati sono cruciali per il funzionamento del complesso cBAF.

I ricercatori hanno scoperto che anche sottili mutazioni nelle sequenze IDR del complesso cBAF possono avere effetti significativi sulla sua funzione, portando a cambiamenti nell'espressione genetica. Questa intuizione fornisce una migliore comprensione di come queste mutazioni contribuiscono alla disfunzione cellulare e apre possibilità per nuove strategie terapeutiche.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza degli IDR nei processi cellulari e il loro potenziale come bersagli per interventi terapeutici. I risultati hanno implicazioni non solo per il rimodellamento della cromatina e l'espressione genetica, ma anche per una più ampia comprensione delle sequenze proteiche IDR e del loro ruolo nella fisiologia e nella malattia.

Fonte:

– Cella: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032