Telescopio computerizzato Celestron NexStar 130SLT: un ottimo affare per i principianti

Il Celestron NexStar 130SLT è un telescopio newtoniano computerizzato attualmente in offerta a prezzo scontato. È perfetto per i principianti o per coloro che cercano un'esperienza di osservazione delle stelle senza problemi. Con oltre $ 120 di sconto, questo telescopio è un ottimo affare.

Celestron è un marchio noto e affidabile nel mondo dei telescopi e la sua linea di telescopi NexStar è molto apprezzata. Il NexStar 130SLT è particolarmente popolare tra i principianti grazie alle sue funzionalità intuitive. Viene fornito con un database di 40,000 oggetti, software bonus con un database di 36,000 oggetti e accessori bonus. Questo telescopio offre anche un'ottica di qualità e una visione chiara degli oggetti celesti, rendendolo un'ottima scelta per chi è interessato all'astronomia.

Oltre al telescopio stesso, il Celestron NexStar 130SLT viene fornito con numerosi accessori utili. Questi includono un cercatore a punto rosso, un diagonale stellare e due oculari (25 mm e 9 mm). Riceverai anche un download gratuito del software Starry Night di Celestron, che fornisce informazioni su oltre 36,000 obiettivi del cielo notturno.

Se stai cercando di iniziare con l'astronomia o vuoi semplicemente migliorare la tua esperienza di osservazione delle stelle, il telescopio Celestron NexStar 130SLT è un'opzione fantastica. Le sue funzionalità computerizzate e gli accessori in bundle ne semplificano la configurazione e l'utilizzo, senza alcuna frustrazione dovuta al monitoraggio manuale.

In conclusione, se sei un principiante o qualcuno che desidera un'esperienza di osservazione delle stelle divertente e senza problemi, il Celestron NexStar 130SLT è un'ottima scelta. Offre ottiche di qualità, un vasto database di oggetti e include accessori preziosi per migliorare la tua esperienza visiva. Non perdere questo affare!

Specifiche chiave: Apertura di 130 mm, treppiede in acciaio regolabile, preassemblato, pulsantiera computerizzata, braccio a forcella a sgancio rapido e numerosi accessori.

