Lo specchio primario per il telescopio gigante Magellano è quasi completato

Il settimo e ultimo segmento dello specchio primario per il Giant Magellan Telescope (GMT) sarà costruito, avvicinando così il progetto al completamento. Lo specchio, che misura 27.5 piedi di diametro ed è alto due piani, subirà un processo di raffreddamento nei prossimi tre mesi prima di essere preparato per il telescopio. Questo processo di fabbricazione della durata di quattro anni fornirà al GMT il numero necessario di segmenti dello specchio per completare la sua superficie di raccolta della luce di 4,155 piedi quadrati, rendendolo l'ottica più grande e impegnativa mai prodotta al mondo.

Il Giant Magellan Telescope sarà il primo telescopio estremamente grande ad avere completato il suo sistema di specchi primari. Grazie alla sua potenza di raccolta della luce, efficienza e risoluzione dell'immagine, si prevede che il telescopio farà scoperte rivoluzionarie in vari campi dell'astronomia. Secondo Rebecca Bernstein, capo scienziato del GMT, le capacità del telescopio consentiranno ai ricercatori di studiare i pianeti con un'elevata risoluzione spaziale e spettrale. Ciò sarà cruciale per determinare la composizione del pianeta, la presenza di acqua liquida e il potenziale per la vita.

Buell Jannuzi, direttore dell'Osservatorio Steward e capo del Dipartimento di Astronomia, ha espresso entusiasmo per il prossimo completamento di questo osservatorio rivoluzionario e ha sottolineato l'impatto significativo che avrà sulle scoperte future.

