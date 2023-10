Un territorio inesplorato: l'esclusivo trovato nelle cellule dei mammiferi

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nelle cellule dei mammiferi identificando un compartimento chiamato exclusoma. Questo compartimento appena scoperto, situato nel plasma cellulare, è costituito da anelli di DNA chiamati plasmidi. Questi plasmidi possono provenire da varie fonti, anche dall'esterno della cellula e dai telomeri, che sono le estremità ricoperte dei cromosomi. È importante notare che i plasmidi nell'esclusoma non contengono i progetti per le proteine.

Lo studio, condotto da Ruth Kroschewski dell'Istituto di biochimica dell'ETH di Zurigo, rivela che l'esclusoma svolge come funzione chiave per proteggere i cromosomi nelle cellule. L’esclusoma agisce come un meccanismo che consente alle cellule di differenziare tra il proprio DNA che è ancora necessario e il DNA estraneo che non è più necessario. Gli anelli di DNA che non possono essere separati potrebbero potenzialmente incorporarsi nei cromosomi o disturbare la fisiologia cellulare traducendosi in proteine.

I ricercatori ritengono che l'esclusoma potrebbe svolgere un ruolo nella memoria immunologica cellulare. Da anni viene studiata una proteina speciale che si lega al DNA nel plasma cellulare ed è noto che si lega anche agli anelli del DNA. Questa proteina può innescare una cascata di segnali nelle cellule, con conseguente produzione e rilascio di sostanze messaggere infiammatorie. Questa segnalazione prolungata potrebbe indurre in errore il sistema immunitario a pensare che ci sia un’infezione in corso, portando potenzialmente a risposte autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico.

Si ritiene che l'esclusoma risalga alla prima evoluzione, quando emersero gli eucarioti. Si suggerisce che l'esclusoma si sia sviluppato come mezzo per organizzare e proteggere il DNA a forma di anello dalla fusione di diversi organismi. Sebbene l'involucro esclusivo assomigli a quello del nucleo cellulare, è molto più semplice con lacune visibili solo nelle prime fasi della formazione dell'involucro nucleare. Le ragioni per cui i plasmidi sono avvolti in un involucro di membrana incompleto rimangono poco chiare.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i misteri dell'esclusoma, compreso il modo in cui cambia il DNA plasmidico e i fattori che determinano la deposizione del plasmide nell'esclusoma. Questo nuovo compartimento apre nuove possibilità per esplorare i meccanismi cellulari e le loro implicazioni nelle malattie e nelle risposte immunitarie.

Fonte:

– Politecnico federale di Zurigo