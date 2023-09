Secondo i ricercatori, le proteine ​​batteriche che danneggiano le colture potrebbero essere neutralizzate utilizzando nanoparticelle

I ricercatori della Duke University hanno fatto un passo avanti nella comprensione di come alcune proteine ​​batteriche dannose, note come AvrE/DspE, causano malattie nelle colture. È stato scoperto che queste proteine ​​creano canali nelle piante, portando a infezioni. Tuttavia, utilizzando le previsioni dell’intelligenza artificiale, il gruppo di ricerca ha scoperto nanoparticelle che possono bloccare questi canali, impedendo efficacemente ai batteri di causare danni. Questa scoperta ha il potenziale di far risparmiare all’economia globale 220 miliardi di dollari che vengono persi ogni anno a causa delle malattie delle piante.

Per oltre due decenni, il biologo Sheng-Yang He e il suo team hanno studiato le molecole che i patogeni delle piante utilizzano per causare malattie in varie colture. Una famiglia di proteine ​​iniettate, AvrE/DspE, è stata di particolare interesse. È stato scoperto che queste proteine ​​sopprimono il sistema immunitario delle piante e causano macchie scure impregnate d'acqua sulle foglie, indicando un'infezione. Nonostante la loro importanza, molte domande su come funzionano queste proteine ​​sono rimaste senza risposta.

Per affrontare questo problema, i ricercatori si sono rivolti a un programma per computer chiamato AlphaFold2, che utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere la forma 3D delle proteine. Le mappe 3D generate al computer delle proteine ​​AvrE/DspE hanno rivelato una forma simile a una cannuccia con un gambo cilindrico. Ciò ha portato i ricercatori a ipotizzare che queste proteine ​​possano creare canali per perforare le membrane delle cellule vegetali e ottenere l'accesso all'interno della pianta.

Ulteriori esami hanno dimostrato che il nucleo interno della struttura proteica ha un'affinità speciale per l'acqua, indicando che potrebbe creare un canale idrico all'interno della pianta. Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno aggiunto le letture dei geni per le proteine ​​batteriche alle uova di rana e hanno osservato che le uova si gonfiavano e scoppiavano quando esposte a una soluzione salina diluita.

Per disarmare queste proteine ​​batteriche, i ricercatori hanno sperimentato minuscole nanoparticelle sferiche chiamate dendrimeri PAMAM. Testando particelle di diverse dimensioni, ne hanno identificato una che potrebbe potenzialmente bloccare la proteina del canale dell'acqua prodotta dai batteri e prevenire l'infezione.

Questa svolta ha implicazioni significative per l’agricoltura poiché fornisce un potenziale metodo per neutralizzare le proteine ​​batteriche dannose e prevenire le malattie delle piante. L’uso di nanoparticelle per bloccare i canali creati da queste proteine ​​potrebbe portare a notevoli risparmi economici e garantire la sicurezza alimentare globale.

