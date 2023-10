Gli antichi anelli degli alberi rivelano indizi su un massiccio evento di brillamento solare

By

I ricercatori hanno trovato prove del più grande evento di brillamento solare della storia studiando antichi anelli di alberi semi-fossilizzati provenienti da una foresta nelle Alpi meridionali francesi. Analizzando gli anelli degli alberi e misurando la quantità di carbonio-14, i ricercatori hanno scoperto un’anomalia significativa: un picco annuale di carbonio-14 avvenuto 14,300 anni fa. Questa anomalia è stata osservata anche nei campioni di ghiaccio prelevati dalla Groenlandia, che hanno mostrato un picco in un isotopo radioattivo del berillio durante lo stesso periodo. L’unica spiegazione conosciuta per l’improvviso aumento degli elementi radioattivi è un brillamento solare, ma di proporzioni davvero epiche.

Eruzioni solari di questa portata non sono mai state osservate, poiché la nostra storia registrata dell’attività solare è relativamente breve. Studiando gli anelli degli alberi e i campioni di ghiaccio, gli scienziati possono ottenere una migliore comprensione del comportamento del Sole nel passato. È essenziale comprendere il comportamento passato del Sole per prevedere e prepararsi con precisione alle future tempeste solari.

Il più potente evento di brillamento solare registrato si è verificato nel 1859, noto come Evento Carrington. Questo evento fece sì che le aurore fossero visibili fino all'estremo sud di Cuba, e gli operatori del telegrafo riferirono di aver ricevuto scosse elettriche a causa delle energie elettromagnetiche estreme prodotte dalla tempesta. L’evento del brillamento solare avvenuto 14,300 anni fa deve essere stato almeno dieci volte più potente per generare la quantità registrata di carbonio-14.

Tempeste solari estreme come queste possono avere effetti catastrofici sulla Terra. Possono danneggiare i trasformatori delle reti elettriche, provocando blackout prolungati. Anche i satelliti utilizzati per la navigazione e la comunicazione possono essere danneggiati in modo permanente. Inoltre, gli astronauti corrono il rischio di una grave esposizione alle radiazioni durante tali eventi.

Studiando gli anelli degli alberi antichi e comprendendo la storia dei brillamenti solari, gli scienziati possono prevedere meglio quando è probabile che si verifichi la prossima tempesta e prepararsi ai suoi potenziali impatti. La scoperta del più grande evento di brillamento solare della storia evidenzia l’importanza di ulteriori ricerche in questo campo per proteggere la nostra tecnologia e le nostre infrastrutture dalle future tempeste solari.

