Enorme fossile di ragno botola rinvenuto in Australia

Gli scienziati hanno fatto una scoperta significativa in Australia, ritrovando l'enorme fossile di un ragno botola. Questa scoperta fa luce sulla storia e sui modelli di estinzione di questi antichi aracnidi nella regione. Il fossile è stato trovato negli altipiani centrali del Nuovo Galles del Sud ed è il secondo fossile di ragno più grande mai scoperto.

Il ragno, chiamato Megamonodontium mccluskyi, è più di cinque volte più grande dei suoi parenti moderni. Questa scoperta è particolarmente importante perché la documentazione fossile di ragni australiani è scarsa. In effetti, in Australia è stato trovato solo un altro ragno mygalomorfo fossile. La scarsità di questi fossili ha reso difficile per gli scienziati comprendere la storia evolutiva di questo gruppo di ragni.

Matthew McCurry, paleontologo dell'UNSW, ha spiegato il significato di questa scoperta. Ha affermato che in precedenza in Australia erano stati trovati solo quattro fossili di ragno. Il fossile ritrovato fornisce preziose informazioni sull’estinzione dei ragni e colma una lacuna nella nostra comprensione. Il parente vivente più prossimo di questo fossile si trova ora nelle foreste umide che vanno da Singapore alla Papua Nuova Guinea. Ciò suggerisce che il gruppo un tempo abitava ambienti simili nell’Australia continentale, ma si estinse quando il paese divenne più arido.

Megamonodontium mccluskyi ha una somiglianza con gli attuali ragni botola dai piedi a spazzola che si trovano nel New South Wales occidentale. Si stima che il fossile abbia tra gli 11 e i 16 milioni di anni. Il ragno fossilizzato prende il nome dal dottor Simon McClusky, lo scienziato che fece la scoperta. La scoperta è il risultato di sforzi di collaborazione da parte di scienziati di ANU, UC e UNSW.

Il fossile è di importanza globale in quanto non è solo il più grande ragno fossilizzato trovato in Australia, ma anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae scoperto in tutto il mondo. I ragni botola dai piedi a spazzola sono un gruppo eterogeneo di ragni e l'Australia ospita attualmente 10 generi di questi ragni. Tuttavia, spesso non diventano fossili a causa del loro comportamento di scavatori.

Il fossile fa ora parte della collezione paleontologica dell'Australian Museum, consentendo ulteriori ricerche sugli antichi aracnidi. È interessante notare che il sito della scoperta, McGraths Flat vicino a Gulgong, è stato anche il luogo in cui è stato recentemente trovato un nuovo ragno saltatore fossilizzato. Questa scoperta apre possibilità per ulteriori studi sui ragni preistorici nella zona.

